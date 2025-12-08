Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

8.12.2025 15:41 ・ Päivitetty: 8.12.2025 15:41

Palestiina-aktivistit protestoivat Ylelle Euroviisuista

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Palestiinaa tukevat mielenosoittajat vaativat maanantaina Yleisradiota muuttamaan kantansa ja boikotoimaan Euroviisuja, jos Israel osallistuu laulukilpailuun.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Mielenosoituksen Helsingissä Ylen Mediatalon edessä järjesti Suomen Palestiina-verkosto Sumud. Ylen mukaan noin tunnin kestäneeseen mielenilmaukseen osallistui nelisenkymmentä ihmistä.

Euroopan yleisradiounioni EBU ilmoitti torstaina, että Israel voi osallistua ensi vuoden Euroviisuihin. Samalla Yle kertoi, että se valmistautuu osallistumaan kevään laulukilpailuun.

EBU:n päätöksen jälkeen Espanja, Hollanti, Irlanti ja Slovenia ilmoittivat vetäytyvänsä kilpailusta. Lisäksi Islanti harkitsee vetäytymistä.

JÄSENMAIDEN pitää vahvistaa EBU:lle osallistumisensa Euroviisuihin joulukuun puoleenväliin mennessä. Lopullinen lista osallistujamaista on määrä julkistaa ennen joulua.

Useat maat ja tahot ovat vaatineet Israelin sulkemista ulos Euroviisuista maan Gaza-toimien takia. Muun muassa YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.

Suomessa Ylen osallistumispäätöstä ovat puolueista kritisoineet etenkin vasemmistoliitto ja vihreät.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
8.12.2025
Professori metsästyslain valmistelusta: ”Kyseenalaista toimintaa eikä hyvän hallintotavan mukaista”
Lue lisää

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
8.12.2025
Tuttu kokoomuslainen sai pohtimaan: halutaanko juhlia kultaa vai puhdasta kusinäytettä?
Lue lisää

Markus Leikola

Kirjallisuus
7.12.2025
Markus Leikola: Tällaisen kuvan kirjat ja kuunnelma antavat Sanna Marinista - mutta mihin niistä uskoisi?
Lue lisää

Petri Korhonen

Pääkirjoitukset
5.12.2025
Pienen maan pitää muistaa isojen tekemät vääryydet – muttei piehtaroida niissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU