Politiikka
8.12.2025 15:41 ・ Päivitetty: 8.12.2025 15:41
Palestiina-aktivistit protestoivat Ylelle Euroviisuista
Palestiinaa tukevat mielenosoittajat vaativat maanantaina Yleisradiota muuttamaan kantansa ja boikotoimaan Euroviisuja, jos Israel osallistuu laulukilpailuun.
Mielenosoituksen Helsingissä Ylen Mediatalon edessä järjesti Suomen Palestiina-verkosto Sumud. Ylen mukaan noin tunnin kestäneeseen mielenilmaukseen osallistui nelisenkymmentä ihmistä.
Euroopan yleisradiounioni EBU ilmoitti torstaina, että Israel voi osallistua ensi vuoden Euroviisuihin. Samalla Yle kertoi, että se valmistautuu osallistumaan kevään laulukilpailuun.
EBU:n päätöksen jälkeen Espanja, Hollanti, Irlanti ja Slovenia ilmoittivat vetäytyvänsä kilpailusta. Lisäksi Islanti harkitsee vetäytymistä.
JÄSENMAIDEN pitää vahvistaa EBU:lle osallistumisensa Euroviisuihin joulukuun puoleenväliin mennessä. Lopullinen lista osallistujamaista on määrä julkistaa ennen joulua.
Useat maat ja tahot ovat vaatineet Israelin sulkemista ulos Euroviisuista maan Gaza-toimien takia. Muun muassa YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.
Suomessa Ylen osallistumispäätöstä ovat puolueista kritisoineet etenkin vasemmistoliitto ja vihreät.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.