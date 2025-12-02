Palkansaajien määrä väheni jälleen alle kolmen miljoonan – Korkea työttömyys näkyy luvuissa

Palkkatuloja saaneiden suomalaisten määrä väheni viime vuonna, käy ilmi Verohallinnon tiistaina julkaisemista tuloverotiedoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Palkkatuloja saaneiden määrä laski 18 000 henkilöllä verrattuna edellisvuoteen. Samalla palkkaa saaneiden suomalaisten määrä laski jälleen alle kolmen miljoonan.

Kolmen miljoonan palkansaajan rajapyykki ylitettiin Suomessa ensimmäistä kertaa vasta edeltävänä vuonna eli vuonna 2023.

Yksityishenkilöille kertyi viime vuonna yhteensä 178 miljardia euroa veronalaisia ansio- ja pääomatuloja. Ansiotuloja suomalaisille kertyi 164,9 miljardia euroa, mikä on 3,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

PALKKATULOJA kertyi viime vuonna 110,7 miljardia euroa. Kasvua edeltävään vuoteen oli reilu pari prosenttiyksikköä.

- Vaikka ansiotulot siis kokonaisuutena kasvoivat vuonna 2024, työllisyystilanteen huononeminen näkyy palkkatulojen hitaampana kasvuna, sanoi Verohallinnon ylitarkastaja Matti Luokkanen tiedotteessa.