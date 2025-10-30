Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

30.10.2025 08:03 ・ Päivitetty: 30.10.2025 08:03

PAM: Jäsenten usko oman taloudellisen tilanteen paranemiseen historiallisen matala

Arja Jokiaho/Demokraatti
PAMin jäsenistöstä niin kaupan, mara-alan, kiinteistö- kuin vartiointialan työntekijät ilmaisivat kyselyssä huolensa taloudestaan ja työpaikoistaan.

Palvelualojen ammattiliiton (PAM) työntekijöiden usko oman taloustilanteen paranemiseen on suhdannebarometrin 11-vuotisen mittaushistorian alhaisin. Työttömyyden uhka on ilmassa, eikä uutta paikkaa uskota löytyvän, mikäli työ viedään alta.

Demokraatti

Demokraatti

Tiedotteen mukaan vain alle 8 prosenttia uskoo taloudellisen tilanteensa paranevan seuraavan vuoden aikana. Yli kolmannes suhdannepaneeliin vastanneista koki taloutensa heikentyneen edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

27 prosenttia koki työttömyyden uhan lisääntyneen. Osuus vastaajissa on isompi kuin koskaan sitten vuoden 2021 alun.

Samanaikaisesti 26 prosenttia vastaajista uskoo, etteivät löytäisi uutta työpaikkaa, mikäli jäisivät nyt työttömäksi. Peräti 36 prosenttia vastasi, että heidän taloudellinen tilanteensa oli heikentynyt edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Osuus oli kuitenkin pienempi kuin vuosi sitten tai kuluvan vuoden alussa.

VASTAAJIEN arviot työnantajayrityksen näkymistä seuraaville 12 kuukaudelle pysyivät barometrin mukaan vielä positiivisen puolella, vaikkakin suunta on ollut hiipuva.

Kaupan alalla työskentelevien vastaajien käsitys työnantajayrityksensä talouden tilanteesta oli positiivisempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Arviot työnantajayrityksen talouden kehittymisestä seuraavan 12 kuukauden aikana pysyivät ennallaan verrattuna vuoden takaiseen, kun 33 prosenttia uskoi sen paranevan ja 21 prosenttia heikkenevän.

Sen sijaan kaupan alan vastaajien arviot oman talouden kehittymisestä viimeisen kolmen kuukauden aikana synkkenivät edellisestä vuosineljänneksestä. Työttömyyden uhka oli kasvanut vuoden takaisesta, mutta ei juuri muuttunut kuluvan vuoden aikaisemmista vuosineljänneksistä.

Lisää aiheesta

SAK:n kysely: Luvassa lisää irtisanomisia ja kiistoja työpaikoilla
Labore: Vain hyvätuloisten ostovoima kasvaa todella – Eniten kärsivät ansiosidonnaisella olijat ja yksinhuoltajat

MAJOITUS– ja ravintola-alan vastaajista 31 prosenttia näki, että heidän työnantajayrityksensä taloudellinen tilanne oli heikentynyt edellisestä vuosineljänneksestä. Näkemys oli negatiivisempi kuin vuosi sitten. Huolet oman talouden suhteen olivat ennallaan.

Kiinteistöpalvelualalla työskentelevien vastauksista kävi ilmi, että he arvelivat työnantajayrityksen tilanteen heikentyneen. Arviot olivat synkempiä kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Myös arviot työnantajayrityksen näkymistä seuraavalle 12 kuukaudelle olivat edellistä vuosineljännestä ja vuoden takaista synkempiä.

Toisaalta kiinteistöpalvelualalla työskentelevillä huolet omasta taloudesta pysyivät ennallaan. Vastaajista 26 prosenttia uskoi taloudellisen tilanteensa heikkenevän seuraavan vuoden aikana ja 22 prosenttia paranevan.

Peräti 29 prosenttia näki, etteivät enää työllistyisi, mikäli menettäisivät nyt työpaikkansa.

VARTIOINTIALAN vastaajista lähes puolet eli 43 prosenttia arvioi työnantajayrityksensä taloudellisen tilanteen olevan heikkenemässä seuraavan 12 kuukauden aikana. Osuus on aikaisempaan suhdannekyselyhistoriaan verrattuna poikkeuksellisen korkea.

Kysymyksiin vastasi 930 liiton työssäkäyvää jäsentä aikavälillä 1.-14.10.2025. Suhdannebarometri on toteutettu vuosineljänneksittäin vuodesta 2014 alkaen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

29.10.2025 11:26

SAK:n kysely: Luvassa lisää irtisanomisia ja kiistoja työpaikoilla

Politiikka

29.10.2025 11:00

Labore: Vain hyvätuloisten ostovoima kasvaa todella – Eniten kärsivät ansiosidonnaisella olijat ja yksinhuoltajat

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Elokuva
30.10.2025
Arvio: Springsteenin terapia-albumi Nebraska oli aiheuttaa levymoguleille hermoromahduksen
Lue lisää

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
29.10.2025
Hallitus pesee käsiään hyvinvointialueiden ongelmista – ennemmin pitäisi katsoa peiliin
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
28.10.2025
Kiista sukupuolesta repesi kulttuurisodaksi – Latvia irtautumassa Suomeakin sitovasta sopimuksesta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU