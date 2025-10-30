Työmarkkinat
30.10.2025 08:03 ・ Päivitetty: 30.10.2025 08:03
PAM: Jäsenten usko oman taloudellisen tilanteen paranemiseen historiallisen matala
Palvelualojen ammattiliiton (PAM) työntekijöiden usko oman taloustilanteen paranemiseen on suhdannebarometrin 11-vuotisen mittaushistorian alhaisin. Työttömyyden uhka on ilmassa, eikä uutta paikkaa uskota löytyvän, mikäli työ viedään alta.
Tiedotteen mukaan vain alle 8 prosenttia uskoo taloudellisen tilanteensa paranevan seuraavan vuoden aikana. Yli kolmannes suhdannepaneeliin vastanneista koki taloutensa heikentyneen edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.
27 prosenttia koki työttömyyden uhan lisääntyneen. Osuus vastaajissa on isompi kuin koskaan sitten vuoden 2021 alun.
Samanaikaisesti 26 prosenttia vastaajista uskoo, etteivät löytäisi uutta työpaikkaa, mikäli jäisivät nyt työttömäksi. Peräti 36 prosenttia vastasi, että heidän taloudellinen tilanteensa oli heikentynyt edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Osuus oli kuitenkin pienempi kuin vuosi sitten tai kuluvan vuoden alussa.
VASTAAJIEN arviot työnantajayrityksen näkymistä seuraaville 12 kuukaudelle pysyivät barometrin mukaan vielä positiivisen puolella, vaikkakin suunta on ollut hiipuva.
Kaupan alalla työskentelevien vastaajien käsitys työnantajayrityksensä talouden tilanteesta oli positiivisempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Arviot työnantajayrityksen talouden kehittymisestä seuraavan 12 kuukauden aikana pysyivät ennallaan verrattuna vuoden takaiseen, kun 33 prosenttia uskoi sen paranevan ja 21 prosenttia heikkenevän.
Sen sijaan kaupan alan vastaajien arviot oman talouden kehittymisestä viimeisen kolmen kuukauden aikana synkkenivät edellisestä vuosineljänneksestä. Työttömyyden uhka oli kasvanut vuoden takaisesta, mutta ei juuri muuttunut kuluvan vuoden aikaisemmista vuosineljänneksistä.
Lisää aiheesta
MAJOITUS– ja ravintola-alan vastaajista 31 prosenttia näki, että heidän työnantajayrityksensä taloudellinen tilanne oli heikentynyt edellisestä vuosineljänneksestä. Näkemys oli negatiivisempi kuin vuosi sitten. Huolet oman talouden suhteen olivat ennallaan.
Kiinteistöpalvelualalla työskentelevien vastauksista kävi ilmi, että he arvelivat työnantajayrityksen tilanteen heikentyneen. Arviot olivat synkempiä kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Myös arviot työnantajayrityksen näkymistä seuraavalle 12 kuukaudelle olivat edellistä vuosineljännestä ja vuoden takaista synkempiä.
Toisaalta kiinteistöpalvelualalla työskentelevillä huolet omasta taloudesta pysyivät ennallaan. Vastaajista 26 prosenttia uskoi taloudellisen tilanteensa heikkenevän seuraavan vuoden aikana ja 22 prosenttia paranevan.
Peräti 29 prosenttia näki, etteivät enää työllistyisi, mikäli menettäisivät nyt työpaikkansa.
VARTIOINTIALAN vastaajista lähes puolet eli 43 prosenttia arvioi työnantajayrityksensä taloudellisen tilanteen olevan heikkenemässä seuraavan 12 kuukauden aikana. Osuus on aikaisempaan suhdannekyselyhistoriaan verrattuna poikkeuksellisen korkea.
Kysymyksiin vastasi 930 liiton työssäkäyvää jäsentä aikavälillä 1.-14.10.2025. Suhdannebarometri on toteutettu vuosineljänneksittäin vuodesta 2014 alkaen.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.