Työmarkkinat

27.11.2025 07:39 ・ Päivitetty: 27.11.2025 07:39

PAMin kysely: Työikäiset kannattavat kovempia rangaistuksia työperäisestä hyväksikäytöstä

Anna-Liisa Blomberg

Valtaosa työikäisistä kannattaa kovempia rangaistuksia työperäisestä hyväksikäytöstä, alipalkkauksen kriminalisointia ja liittojen kanneoikeutta, PAMin vetovoimabarometri kertoo.

Demokraatti

Demokraatti

Palvelualojen ammattiliitto PAMin kyselyyn vastanneista 86 prosenttia katsoo, että tilanteet, joissa maksetaan alan työehtosopimukset alittavaa palkkaa, tulisi kriminalisoida. Yhtä moni vaatii kovempia rangaistuksia työperäisestä hyväksikäytöstä. Ammattiliittojen kanneoikeutta tukee 78 prosenttia vastaajista.

– Lainsäätäjällä on tämän perusteella suomalaisten vankka tuki työmarkkinarikollisuuden ja työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi, PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto sanoo tiedotteessa.

Vastaajat kannattivat myös sitä, että sunnuntaina tehtävästä työstä saa paremman korvauksen, että osa-aikaiselle työlle pitäisi lainsäädännöllä määritellä selkeät perusteet, ja että ammattiliittojen jäsenmaksut pitäisi pystyä vähentämään verotuksessa.

VALTAOSA vastaajista syyttää hallitusta työllisyyden heikentämisestä. 70 prosenttia uskoo hallituksen päätösten heikentäneen Suomen työllisyystilannetta. Yhtä moni kokee, etteivät hallituksen leikkaukset sosiaaliturvaan ole olleet tasapuolisia.

Vastaajista 67 prosenttia on vähentänyt omaa kulutustaan ja lisännyt säästämistä, koska haluaa varautua taloustilanteensa heikkenemiseen. Suurituloisimmistakin selkeä enemmistö (62 prosenttia) on vähentänyt kulutustaan. Joka neljäs vastaaja (27 prosenttia) pelkää jäävänsä työttömäksi seuraavan vuoden aikana.

– Kotimaisen kulutuksen väheneminen näkyy selkeästi palvelualojen yritysten heikentyneessä tilanteessa. Kotimaisen kysynnän kasvattamiseksi tehokkainta olisi parantaa pienituloisten ostovoimaa, koska lisätulot menevät suoraan tarpeelliseen kulutukseen, kuten ruokaan, lääkkeisiin ja lasten tarpeisiin, Veirto sanoo.

– Joten ei voi kuin ihmetellä hallituksen päätöstä antaa rikkaille veronalennukset velkarahalla, jotta he saavat vielä enemmän sukan varteen säästöön, samalla kuin pienituloisilta, koulutuksesta ja palveluista leikataan, hän jatkaa.

PAMin vetovoimabarometrissa kysyttiin työikäisiltä suomalaisilta palvelualojen vetovoimaisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä laajasti näkemyksiä työmarkkinoiden ja yhteiskunnan asioista. Kyselyn toteutti Verian PAMin tilauksesta. Kantar Forumissa toteutetun kyselyn kohderyhmänä olivat työikäiset (18-65-vuotiaat) suomalaiset.

Tutkimusta varten haastateltiin 1267 henkilöä, joista 836 on tällä hetkellä työelämässä. Tilastollinen virhemarginaali on koko aineiston tasolla 2,8 ja työikäisten parissa 3,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.

