PAMin Rönni-Sällinen: ”Orpo ja Purra, korjatkaa minkä olette rikkoneet – kyse myös lasten toimeentulosta”

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen vaatii kannanotossaan hallitusta korjaamaan virhepäätökset, jotka heikensivät etenkin pienituloisten, osa-aikatyötä tekevien naisten toimeentuloa rajusti.

Rönni-Sällinen kommentoi torstaina tutkimuslaitos Laboren selvitystä hallituksen sosiaaliturvaleikkausten vaikutuksista palvelualojen työntekijöihin.

Työttömyysturvan, asumistuen ja toimeentulotuen leikkaukset osuvat erityisesti pienituloisiin, osa-aikatyötä tekeviin naisiin. Leikkaukset vähentävät joka neljännen (26 prosenttia) PAMin aloilla työskentelevän tuloja. Heillä tulot vähenevät keskimäärin 888 euroa vuodessa.

Laboren selvitys osoittaa kiistattomasti, että leikkaukset kohdistuvat erityisesti naisiin ja syventävät sukupuolten välistä tuloeroa. Rönni-Sällisen mukaan tämä johtuu siitä, että työmarkkinat eivät ole tasa-arvoiset.

– Naisen euro on edelleen vain 84 senttiä. Naisvaltaisilla palvelualoilla tehdään paljon osa-aikatyötä pienellä palkalla. Kun työ on epävarmaa eikä riitä kattamaan elämisen kuluja, on sosiaaliturva kannatellut. Nyt turvaa on leikattu ilman, että tuen tarve olisi vähentynyt, sanoo Rönni-Sällinen kannanotossa.

– Kyse on myös lasten toimeentulosta ja tulevaisuudesta, sillä erityisesti yksinhuoltajien asema on tukala.

Liitto vaati kokonaisvaikutusten arviointia, koska näki että muutokset kasautuvat samoille ihmisille. Hallitus ei kuitenkaan halunnut tehdä tällaista arviointa.

– Hallitus tavoitteli parempaa työllisyyttä ja enemmän kokoaikatyötä, mutta niitä ei ole näkynyt. Leikkaukset vain ajavat entistä useamman perheen toimeentulotuelle – yhä suurempaan kannustin- ja byrokratialoukkuun. Ja nyt hallitus on leikkaamassa myös toimeentulotukea. Tämä ei ole se tapa, jolla rakennetaan vahvaa ja välittävää Suomea, Rönni-Sällinen sanoo.

Rönni-Sällisellä on kannanotossa tiukka viesti pääministeri Petteri Orpolle (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps.):

– Hallituksen leikkaukset romuttivat kymmenien tuhansien pienituloisten osa-aikaisten työntekijöiden toimeentulon. Se lisäsi köyhyyttä ja syvensi sukupuolten välisiä eroa. Hallitus puhui työllistämisestä, mutta poisti kannusteet tehdä lyhyitä työkeikkoja työttömyyden aikana. Tämän he tekivät kiireellä vastoin hyvän lainvalmistelun periaatteita. Orpon ja Purran hallitus rikkoi, nyt heidän pitää korjata.

TIEDOTTEESSA korostetaan, että hallituksen pitää ensitöikseen palauttaa suojaosa työttömyysturvaan ja asumistukeen. Se parantaisi heti kymmenien tuhansien toimeentuloa. Tutkitusti vähäinenkin työnteko lyhentää työttömyyden kestoa.

Toiseksi Rönni Sällinen vaatii hallitukselta aitoja toimia kitkeä vastentahtoista osa-aikatyötä. Se on yleinen ja sitkeä ongelma etenkin kaupan alalla ja matkailu- ja ravintola-alalla.

– Suurin osa PAMin jäsenistä haluaisi tehdä kokoaikatöitä. Niitä vain ei ole tarpeeksi tarjolla. On pöyristyttävää, että osa-aikatyöntekijöitä rangaistaan leikkauksilla, mutta työnantajia ei mitenkään velvoiteta tai kannusteta tarjoamaan kokoaikatyötä.

Rönni-Sällinen nostaa esille kaksi lakimuutosta kokoaikatyön lisäämiseksi.

-Sen sijaan, että hallitus heikentää erityisesti naisten asemaa työelämässä sallimalla vuoden mittaiset määräaikaisuudet ilman perusteita, se voisi antaa eduskunnalle esityksen, jonka mukaan osa-aikatyön tarjoamiseen pitää aina olla perusteet.

-Samalla pitää pikimmiten säätää, että osa-aikatyöntekijän tekemä lisätyö korvataan samalla tavalla kuin ylityö. Siihen velvoittaa myös Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, joka perustuu osa-aikatyödirektiiviin ja tasa-arvodirektiiviin. Se kannustaisi työnantajia päivittämään työsopimustunnit vastaamaan todellisia työtunteja lisätyöllä kikkailemisen sijaan.