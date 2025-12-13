Ulkomaat
13.12.2025 07:10 ・ Päivitetty: 13.12.2025 07:30
Pariisissa käydään tänään keskusteluja Ukrainasta – maanantaina kokoontuvat valtionjohtajat Berliinissä
Ranskan Pariisissa useiden maiden virkamiesten on tarkoitus keskustella tänään Ukrainan rauhansuunnitelmasta, kertoi yhdysvaltalaismedia Axios loppuviikosta.
Keskusteluihin osallistuvat tiettävästi Ukrainan, Ranskan, Saksan ja Britannian edustajat. Tiedossa ei ole, osallistuuko Yhdysvalloista kukaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvisti torstaina toimittajille lauantain tapaamisen, mutta ei sanonut, aikooko hänen maansa osallistua.
Trumpin mukaan Yhdysvallat on kiinnostunut osallistumaan keskusteluihin vain, jos tuloksia syntyy ja rauha saavutetaan.
- Osallistumme, jos on hyvät mahdollisuudet (onnistua). Emme halua tuhlata paljon aikaa. Haluamme saada tämän homman sovituksi, Trump sanoi.
Valkoinen talo on tällä viikolla kuvaillut Trumpin olevan äärimmäisen turhautunut sekä Ukrainaan että Venäjään rauhansuunnitelmasta käydyissä keskusteluissa. Yhdysvallat on painostanut Ukrainaa suostumaan alueluovutuksiin Donetskissa, mihin Ukraina ei ole ollut halukas.
Pariisin tapaaminen edeltää maanantaina Berliinissä pidettävää valtionjohtajien tapaamista, johon osallistuu Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Suomea edustaa presidentti Alexander Stubb.
UUTISSIVUSTO Axiosin mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff tapaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja eurooppalaisia johtajia Berliinissä maanantaina.
Valkoisen talon sisäiset virkamieslähteet kertovat Axiosille, että keskusteluihin osallistuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner.
Lähteiden mukaan tapaamisessa on määrä pyrkiä yhteisymmärrykseen Yhdysvaltain rauhansuunnitelmasta. Tapaamiseen odotetaan lisäksi johtajia Saksasta, Ranskasta ja Britanniasta.
Valkoinen talo kertoi aiemmin uutistoimisto AFP:lle, että Witkoff tapaisi Zelenskyin ja eurooppalaisia johtajia Berliinissä viikonloppuna. Valkoisen talon virkamies vahvisti uutistoimisto AFP:lle Wall Street Journalin aiemmin kertoman tiedon siitä, että Witkoff tapaa Zelenskyin ja muita johtajia keskustellakseen rauhanneuvottelujen edistymisestä.
Saksa tiedotti perjantaina, että liittokansleri Friedrich Merz tapaa maanantaina Zelenskyin kanssa keskustellakseen rauhanneuvottelujen tilanteesta. Saksa kertoi tuolloin lisäksi, että illalla järjestetään keskustelut, joihin osallistuu useita eurooppalaisia valtionjohtajia sekä EU:n ja Naton johtoa.
KESKIVIIKKONA ukrainalaiset virkamieslähteet kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että Ukraina oli lähettänyt Yhdysvalloille päivitetyn version rauhansuunnitelmasta. Zelenskyi sanoi tällä viikolla, että Yhdysvaltojen alkuperäinen, Venäjälle myötämielinen 28-kohtainen rauhansuunnitelma oli kutistunut 20-kohtaiseksi.
Zelenskyi kertoi maansa toivovan niin ikään, että Yhdysvaltain mahdollisille turvatakuille saadaan hyväksyntä maan kongressilta, jotta niistä saataisiin laillisesti sitovia.
Ukrainan ja eurooppalaisten tuoreimmassa versiossa rauhansuunnitelmasta Ukraina voisi liittyä EU:hun jo vuoden 2027 alussa, kertoi korkea-arvoinen virkamieslähde AFP:lle perjantaina.
Saksan liittokansleri Merz sanoi torstaina, että Yhdysvalloille tuoreeltaan lähetetty ehdotus käsittelee alueluovutuksia tai -myönnytyksiä, joita Ukraina on valmis tekemään sodan päättämiseksi.
Merzin mukaan ehdotus lähetettiin Yhdysvalloille sen jälkeen, kun Euroopan johtajat olivat käyneet puhelinkeskustelun Trumpin kanssa keskiviikkona.
