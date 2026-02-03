Politiikka
3.2.2026 11:34 ・ Päivitetty: 3.2.2026 11:35
Paula Risikko jatkaa 1. varapuhemiehenä – Ville Meriselle ääni
Paula Risikko (kok.) jatkaa eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä. Risikko sai eduskunnan tiistain täysistunnossa järjestetyssä vaalissa 161 ääntä.
Kansanedustajat Timo Heinonen (kok.), Atte Kaleva (kok.), Hanna Kosonen (kesk.), Jarmo Lindberg (kok.), Mikko Lunden (ps.) ja Ville Merinen (sd.) saivat kukin yhden äänen kukin.
Eduskunnan puhemiehenä jatkaa Jussi Halla-aho (ps.).
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
3.2.2026 10:52
Jussi Halla-aho jatkaa eduskunnan puhemiehenä – kasvatti äänimääräänsä viime vuodesta