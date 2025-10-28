Pelaajayhdistys tukee suunnitelmia uudesta kiekkoliigasta – Asianajaja: ”Ei juridista estettä”

Suomen Jääkiekkoilijat ry eli pelaajien ammattiyhdistys ilmoittaa olevansa uutta jääkiekkosarjaa suunnittelevan Heikki Penttilän tukena. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Teemu Ramstedtin mukaan tahot ovat olleet pitkälti samalla sivulla ja nähneet asiat samalla tavalla.

- Olemme käyneet erilaisia keskusteluja, millainen järjestelmä huippukiekon osalta tulevaisuudessa mahdollisesti rakentuisi Suomessa ja mitkä ovat pelaajakollektiiville tärkeitä asioita. En halua mennä tarkemmin niihin yksityiskohtiin, mutta hyviä keskusteluja on käyty viime aikoina, Ramstedt kertoi tiistaina STT:lle.

- On ollut hyviä keskusteluja ja samansuuntaiset ajatukset. On paljon pieniä yksityiskohtia, joita on hyvä hioa. Iso kuva on ollut samanlainen.

Penttilän Causabon Oy:n vetämä hanke tiedotti aikeistaan maanantaina. Tiedotteen mukaan Suomeen aletaan suunnitella uutta jääkiekkosarjaa, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaisen jääkiekon urheilullista kilpailukykyä, taloudellisia toimintaedellytyksiä ja vetovoimaa.

Causabon Oy on kutsunut neuvotteluihin useita seuroja. Penttilä kertoi, että uusi sarja käynnistyisi mahdollisesti jo syksyllä 2026.

RAMSTEDT myöntää, että tekemistä riittää paljon ennen kuin pelit ovat valmiit alkamaan. Lisää aiheesta Suomeen suunnitellaan uutta kiekkosarjaa – taustalla vanha taisto pienten ja suurten liigaseurojen kesken

- Täytyy muistaa, että tämä on aika ainutlaatuinen asia. Tässä on paljon sellaisia yksityiskohtia, joita ei tässä kohtaa pysty edes näkemään. Ehkä isoimpana on pelaajasopimukset, miten niitä jatkossa tulkitaan, Ramstedt avasi hänelle lähintä eli pelaajien näkökulmaa.

- Jos ensi vuodeksi aiotaan panna pystyyn uusi sarja, on tärkeää, että ollaan liikkeellä mahdollisimman ajoissa, jolloin valmistautumiseen on riittävästi aikaa. Paljon asioita on selvittelyssä.

Pelaajayhdistystä usein eri toimeksiannoissa edustavan asianajaja Matti Huhtamäen mukaan uuden sarjan perustamiselle ei ole suoraa juridista estettä.

- Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) ratkaisuissa on parin viime vuoden aikana jalkapallon Superliigaa koskeneessa ratkaisussa ja Kansainvälistä luisteluliittoa (ISU) koskeneessa ratkaisussa vahvistettu, että lajiliittojen ennakkolupa- ja sanktiojärjestelmät koskien uuden sarjan järjestämistä ovat EU:n kilpailuoikeuden vastaista, koska niissä ei ole objektiivista ja suhteellista viitekehystä kolmansien osapuolten kilpailuihin osallistumiselle, Huhtamäki avasi STT:lle.

EU-TUOMIOISTUIN vapautti urheilukilpailujen järjestämisen EU:n jäsenmaissa lajiliittojen asettamista rajoituksista kahdella joulukuussa 2023 annetulla ennakkopäätöksellä, jotka olivat jalkapallon suurseurojen puuhaama Superliiga ja ISU:n päätös estää hollantilaisluistelijoiden aikeet osallistua Dubaissa järjestettyyn rahakilpailuun, joka ei ollut ISU:n alainen kilpailu.

- Superliigan kanssa otettiin linja, että uuteen sarjaan osallistuvien seurojen tai pelaajien sanktiointi tai poissulkeminen olisi EU:n lainsäädännön kilpailuoikeuden vastaista, koska tällaiset rajoitukset eivät ole EUT:n mielestä oikeutettuja, objektiivisia, syrjimättömiä ja suhteellisia niillä tavoiteltuun päämäärään, Huhtamäki sanoi.

- Sitten tullaan EU-oikeudellisesti tärkeään työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen ja sen suojelemiseen, kun on kyse ammattilaispelaajista.

Jos pelaaja siirtyy uuteen sarjaan, ei häntä voi kieltää edustamasta maajoukkuetta tai pelaamasta Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n alaisissa otteluissa. Mikäli IIHF tai kansalliset lajiliitot kieltäisivät pelaamisen, voisi uuteen sarjaan olla vaikeampi palkata pelaajia.

- Näin uuden sarjan seurojen harjoittama liiketoiminta vaarantuisi ja pelaajien työllistyminen vaikeutuisi tavalla, joka rajoittaa pelaajien liikkuvuutta ja ammatinharjoittamisvapautta.

IDEA suppeammasta, 10-12 joukkueen pääsarjasta ei ole uusi, vaan takana on vanha kissanhännänveto liikevaihdoltaan, resursseiltaan ja talousalueiltaan suurempien ja pienempien seurojen välillä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan aktiivisimpia uuden liigan ajajia ovat nyt Tappara, TPS ja HIFK.

Liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä on kertonut, että uusi sarjamalliehdotus etenee seurojen pöydälle tänään tiistaina. Marraskuun lopun yhtiökokouksessa seurat äänestävät sarjamallista.

SM-liiga on seurojensa omistama osakeyhtiö, jossa suuret muutokset vaativat kahden kolmasosan enemmistön hyväksynnän. Osakkaista Kiekko-Espoolla ei ole äänioikeutta, koska se ei ole vielä maksanut koko liigaosaketta. Näin ollen enemmistöön tarvitaan kymmenen seuraa.