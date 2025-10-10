Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.10.2025 06:04 ・ Päivitetty: 10.10.2025 06:24

Perun presidentin pesti päättyi – parlamentti pani viralta

Perun parlamentti on poistanut maan presidentin Dina Boluarten virastaan. Parlamentin päätös oli liki yksimielinen, sillä 122 edustajasta 118 kannatti viraltapanoa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Parlamentti oli jo aikaisemmin päättänyt viraltapanomenettelyn aloittamisesta, minkä jälkeen Boluarte (s. 1963) olisi voinut tulla parlamentin kuultavaksi asiasta. Hän kuitenkin kieltäytyi.

Häntä syytetään muun muassa virka-aseman väärinkäytöstä sekä mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta.

Dina Ercilia Boluarte Zegarran vuonna 2022 alkanut kausi on ollut skandaalien, korruptiosyytösten, rikostutkintojen ja ristiriitojen riivaama. Samalla hänen kansansuosionsa on huvennut olemattomiin.

Kevään mielipidemittauksessa hän sai vain kahden prosentin kannatuksen, mikä on latinalaisamerikkalaisen median mukaan maailman kehnoin lukema demokraattisesti valitulle valtionjohtajalle.

Presidentti valittiin tehtäväänsä marxilaiseksi tunnustautuvan Vapaa Peru -vasemmistopuolueen listoilta, mutta valtakautensa aikana hän oli tukeutunut enemmän asevoimien johtoon ja konservatiivioikeistoon.

Boluarte on kiistänyt kaikki häntä vastaan esitetyt syytökset.

SEURAAVAKSI Perun väliaikaiseksi presidentiksi nousee kongressia johtava Jose Jeri. Hänen kautensa loppuu huhtikuussa, jolloin Perussa pitää järjestää normaalin aikataulun mukaiset presidentinvaalit.

Presidentin virka on Perussa ollut erittäin epäkiitollinen. Yhdeksän vuoden aikana maassa on ollut kuusi presidenttiä.

Kolme Boluartea edeltänyttä presidenttiä on tällä hetkellä vankilassa.

Juttua muokattu klo 09:23, täydennettiin tieto siitä että viraltapano varmistui.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
