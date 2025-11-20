Kotimaa
20.11.2025 13:54 ・ Päivitetty: 20.11.2025 13:54
Peruskouluverkko harvenee, opetus keskittyy jättilaitoksiin
Suomessa peruskoulujen määrä on vähentynyt merkittävästi vuodesta 2011, ja samalla perusopetuksen oppilaiden määrä kasvoi valtakunnallisesti, selviää Opetushallituksen tuoreesta raportista. Muutos voi jatkua samansuuntaisena.
Koulujen koot ovat kasvaneet. Kun vielä vuonna 2011 peruskouluissa oli keskimääräisesti hieman alle 200 oppilasta, tämän vuoden alussa keskimääräinen oppilasmäärä oli lähes 280.
Vuosina 2011-2024 perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi valtakunnallisesti 4,5 prosenttia. Oppilasmäärän kasvu jakautui epätasaisesti kuntien välillä. Peruskoululaisten osuus koko väestöstä on yhä noin kymmenen prosenttia.
Peruskouluikäisten määrän arvioidaan vähenevän vuoteen 2040 mennessä yli 16 prosenttia koko maassa.
Myös lukioiden keskimääräinen oppilasmäärä on kasvanut.
VIIME VUONNA peruskouluja oli lähes 2000: määrä on laskenut yli 700:lla koululla vuodesta 2011.
- Jos kehitystahti jatkuu samana, nykyinen 2 000 peruskoulun verkko voi edelleen harventua jopa 1 500 kouluun. Päätösvalta tästä on koulutuksen järjestäjien eli käytännössä talousarvioita vuosittain tekevien kuntien käsissä, sanoo opetusneuvos Riku Honkasalo Opetushallituksen tiedotteessa.
Kaikissa kunnissa toimii yhä vähintään yksi peruskoulu. Yhden peruskoulun kuntien määrä on kuitenkin kaksinkertaistunut tarkasteluaikana 2011-2024.
Myös lukioiden määrä on vähentynyt. Vuonna 2011 Suomessa toimi 390 lukiota, ja viime vuonna niitä oli hieman yli 330.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.