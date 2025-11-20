Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

20.11.2025 13:54 ・ Päivitetty: 20.11.2025 13:54

Peruskouluverkko harvenee, opetus keskittyy jättilaitoksiin

iStock

Suomessa peruskoulujen määrä on vähentynyt merkittävästi vuodesta 2011, ja samalla perusopetuksen oppilaiden määrä kasvoi valtakunnallisesti, selviää Opetushallituksen tuoreesta raportista. Muutos voi jatkua samansuuntaisena.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Koulujen koot ovat kasvaneet. Kun vielä vuonna 2011 peruskouluissa oli keskimääräisesti hieman alle 200 oppilasta, tämän vuoden alussa keskimääräinen oppilasmäärä oli lähes 280.

Vuosina 2011-2024 perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi valtakunnallisesti 4,5 prosenttia. Oppilasmäärän kasvu jakautui epätasaisesti kuntien välillä. Peruskoululaisten osuus koko väestöstä on yhä noin kymmenen prosenttia.

Peruskouluikäisten määrän arvioidaan vähenevän vuoteen 2040 mennessä yli 16 prosenttia koko maassa.

Myös lukioiden keskimääräinen oppilasmäärä on kasvanut.

VIIME VUONNA peruskouluja oli lähes 2000: määrä on laskenut yli 700:lla koululla vuodesta 2011.

-  Jos kehitystahti jatkuu samana, nykyinen 2  000 peruskoulun verkko voi edelleen harventua jopa 1  500 kouluun. Päätösvalta tästä on koulutuksen järjestäjien eli käytännössä talousarvioita vuosittain tekevien kuntien käsissä, sanoo opetusneuvos Riku Honkasalo Opetushallituksen tiedotteessa.

Kaikissa kunnissa toimii yhä vähintään yksi peruskoulu. Yhden peruskoulun kuntien määrä on kuitenkin kaksinkertaistunut tarkasteluaikana 2011-2024.

Myös lukioiden määrä on vähentynyt. Vuonna 2011 Suomessa toimi 390 lukiota, ja viime vuonna niitä oli hieman yli 330.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
20.11.2025
SDP:n Mäkynen rahakohusta: ”Kiistän”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
20.11.2025
SAK:n Eloranta tylyttää hallitusta: ”Kaverikapitalismi ajoi järkevän, perustellun talouspolitiikan ohi”
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
20.11.2025
Arvio: Uutuuskirja haastaa käsityksen, jonka mukaan suomalaiset ajoivat saksalaiset pois maasta sotilasvoimalla
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
19.11.2025
Arvio: Nunnia vai konnia? Menestysromaaniin pohjautuva elokuva on pysäyttävä kokemus
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU