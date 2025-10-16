Perussuomalaiset erotti yöpäivystystä puolustaneen kansanedustajansa yli kolmeksi kuukaudeksi: ”Peruspalvelut pitäisi säilyttää”

Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksen lakkauttaminen repii yhä hallitusrivejä. Perussuomalaiset erotti ryhmän ja hallituksen kantaa vastaan toistamiseen äänestäneen Mikko Polvisen peräti tammikuun loppuun asti ja kokoomus Juha Hännisen samasta syystä kuukaudeksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän johtaja Jani Mäkelä kertoi Polvisen saamasta rangaistuksesta medialle torstaina eduskunnassa. Aiemmin Mäkelä kommentoi julkisuudessa, että ryhmä päättäisi Polvisen ”mahdollisista” sanktioista vasta ensi viikolla ja korosti, ettei puolueessa ole ”rangaistuskäytäntöjä”.

– Paljon mukavampi tietysti olisi, ettei tällaisia olisi asialistalla, Mäkelä kommentoi medialle.

Mäkelän mukaan Polvinen voi uusien valtiopäivien alussa hakea perusssuomalaisten ryhmän jäseneksi uudestaan, jos toiminta on korjautunut. Hänen mukaansa Polvisella oli ennestään ”kaksi vakavaa varoitusta” aikaisemmasta äänestyskäyttäytymisestä, mikä osaltaan johti ankaralta vaikuttavaan rangaistukseen.

MIKKO Polvinen äänesti päivystyksen lakkauttamista vastaan jo edelliskerralla joulukuussa, kun eduskunta äänesti asiasta. Samoin tekivät perussuomalaisista tuolloin Sanna Antikainen ja Mikko Lundén, kokoomuksesta Markku Eestilä ja Juha Hänninen.

Hänninen sai Polvisen tavoin varoituksen asiasta, ja äänesti myös toisen kerran vastaan. Tällä kertaa hän sai seurakseen Janne Heikkisen. Polvinen, Hänninen ja Heikkinen tulevat kaikki Oulun vaalipiiristä.

Hänninen kommentoi medialle, ettei ole vielä päättänyt, palaako hän kokoomuksen ryhmään sen jälkeen. Hän kertoi myös, että häntä on pyydetty mukaan muihin ryhmiin.

- Tuntuu tietysti ihan hyvältä, että on kysytty, mutta en vakavasti harkitse sellaista asiaa, Hänninen sanoi.

Niin ikään Oulaskankaan yöpäivystyksen puolesta äänestäneelle Heikkiselle annettiin varoitus.

- Heikkisellä oli vain huomautus, ei kahta varoitusta, Kopra sanoi.

POLVINEN kertoi etukäteen äänestävänsä myös nyt hallituksen ja ryhmän kantaa vastaan, vaikka tiesi saavansa rangaistuksen.

Paikallistasolla perussuomalaisista on käynyt joukkopako ja myös sosiaalisessa mediassa puolueen edustajat ja kannattajat ovat miekkailleet ankarasti puolesta ja vastaan sen jälkeen, kun varmistui, että puolue tukee yöpäivystyksen lakkautuspäätöstä.

Tämä on teille ilmeisen tärkeä asia. Miksi, ja aiotteko olla jatkossa vielä perussuomalaisten jäsen?

– Hyväksyn sen, mitä ryhmä päätti. Meillä on ryhmässä ja myös vaalipiirin edustajien kesken reilu ja hyvä henki, mutta Oulaskankaan yöpäivystys on koko alueen ihmisille niin iso asia, että sitä oli syytä puolustaa. Peruspalvelut pitäisi maassa säilyttää, mutta nyt on tyydyttävä lopputulokseen, Polvinen muotoili Demokraatille.

Kysyttäessä ryhmäkurista Polvinen antoi patenttivastauksen, jonka mukaan se on välttämätön hallituksen pystyssä pysymiseksi, mutta ”jotkut asiat ovat niin tärkeitä, että sitten voi sattua tällaistakin”.

Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksen lakkauttaminen sinetöityi viime perjantaina eduskunnan hylättyä päivystyksen puolesta tehdyn kansalaisaloitteen äänin 95-85 (poissa oli 19 edustajaa). Pohjana oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö, joka esitti aloitteen hylkäämistä.

Juttuun lisätty Jani Mäkelän kommentit klo 16.07 ja Hännisen ja Kopran kommentit klo 18.02.