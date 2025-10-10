Politiikka
10.10.2025 10:06 ・ Päivitetty: 10.10.2025 11:34
Oulaskangas-kansalaisaloite kaatui eduskunnassa – kolme hallituspuolueiden edustajaa äänesti toisin
Eduskunta on hylännyt Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksen palauttamista ajaneen kansalaisaloitteen äänin 95-85.
Hallituspuolueiden kansanedustajista kansalaisaloitteen puolesta äänestivät Mikko Polvinen (ps.), Juha Hänninen (kok.) ja Janne Heikkinen (kok.). Äänestyksessä ei annettu tyhjiä ääniä. Poissa oli 19 kansanedustajaa.
Polvisella ja Hännisellä on yöpäivystysten edellisestä käsittelystä viime joulukuulta eduskuntaryhmiensä antama varoitus.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän mukaan ryhmä käsittelee Polvisen äänestyskäyttäytymistä ensi viikon kokouksessaan. Kansanedustaja äänesti vastoin annettuja ohjeita.
– Tämä oli kommunikoitu ryhmässä selkeästi, että näin pitää toimia, Mäkelä sanoo. Hänen mielestään olisi loogista, että virheen toistaminen johtaisi kovempaan rangaistukseen.
Perussuomalaisilla ei ole ehdotonta kirjausta siitä, seuraako toisesta varoituksesta automaattisesti ryhmästä erottaminen.
MYÖS kokoomuksen ryhmäjohto käsittelee Juha Hännisen rivistä lipeämisen.
Ryhmäpuheenjohtaja Jukka Kopra ei vielä halunnut ennakoida saako Hänninen toisen varoituksen, mistä voisi seurata määräaikainen eduskuntaryhmästä erottaminen. Erottaminen on Kopran mukaan kuitenkin mahdollista.
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan Oulaskankaalla ollaan tulokseen erittäin pettyneitä.
– Kansalaisten terveysturvallisuus heikentyy. Välimatkat OYSiin ovat tuolla alueella erittäin pitkiä, puhutaan yli sadan kilometrin matkasta.
Tuppuraisen mukaan hallituspuolueiden rivien hajoaminen äänestyksessä kertoo kansalaisten tyytymättömyyden olevan myös hallituspuolueiden tiedossa.
– Hallitus tekee kansalaisten näkökulmasta erittäin epätyydyttäviä päätöksiä ennen kaikkea terveyspalveluiden näkökulmasta. Se on tutkimusten mukaan ihmisten kaikkein tärkein kysymys, että lääkäriin pääsee ja myös yöaikaan, Tuppurainen sanoi.
KESKUSTAN ryhmäjohtaja Antti Kurvinen muistutti, että äänestyksessä oli kyse Oulaskankaan lisäksi myös muista hallituksen lakkauttamista yöpäivystyksistä.
Oppositio oli tehnyt kansalaisaloitteen hylkäämistä esittävään sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön vastalauseen, jonka mukaan perusterveydenhuollon päivystyksestä päättäminen kuuluisi hyvinvointialueille itselleen.
Mikäli vastalause olisi äänestyksessä voittanut, alueet olisivat voineet halutessaan tarkastella uudelleen hallituksen lakkautuspäätöksiä.
– Kyllähän tämä kuvastaa sitä täysin välinpitämätöntä, epäonnistunutta sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista mikä tällä hallituksella on, Kurvinen sanoi perjantaina eduskunnassa.
Uutista päivitetty klo 13.43.
