Perussuomalaiset jatkaa ilmastolain jarruttamista – Ranne: ”Kyse ei ole ideologiasta”

Ilmastolain arviointi on hallituksessa kesken, ja se tulisi saada valmiiksi ennen vuoden loppua. Perussuomalaiset on vaatinut, että ilmastopoliittista selontekoa ei saisi jättää ennen kuin arviointi on tehty. Susanna Luikku Demokraatti

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan perussuomalaiset ovat tuoneet ministerityöryhmän pöytään sivukaupalla uusia vaatimuksia ja siten itse jarruttaneet arvioinnin etenemistä ja päätöksentekoa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) matkustaa viikonloppuna YK:n COP30-ilmastokokoukseen, joka alkaa virallisesti ensi maanantaina.

– Johtamisen ja kokonaisuuden kannalta olisi parempi, että arviointi tehtäisiin ensin. Energia- ja ilmastostrategiaa ei ole syytä lyödä lukkoon ennen kuin arviointi on tehty, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoi medialle torstaina eduskunnassa.

PUOLUEEN päätavoite on saada hallitus luopumaan sekä Suomen ilmastolakiin että Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmaan kirjatusta vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta. Tätä vastustavat sekä kokoomus että RKP.

Kokoomus haluaa myös, että energia- ja ilmastostrategia saadaan valmiiksi tämän kuun aikana lainsäädäntösuunnitelman mukaisesti.

Hiilineutraalius tarkoittaa, että vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret kuin luonnon hiilinielut, kuten metsien kasvu. Näin Suomen vaikutus ilmaston lisälämpenemiseen olisi nolla.

RANNE kiistää, että hiilineutraaliustavoitteiden vastustus olisi ideologista ja pohjimmaisena pyrkimyksenä olisi luopua tavoitteesta kokonaan:

– Ihan faktapohjalta vastustamme, koska asiantuntijatkin ovat myöntäneet, että tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä on hyvin epätodennäköistä. Tässä pitää mennä myös talous edellä.

– Ei kannata pyrkiä mahdottomiin tavoitteisiin hinnalla millä hyvänsä, vaan edetä ilmastopolitiikassa niin, että Suomen talous voi elpyä ja vahvistua. Elämistä ja liikkumista Suomessa ei saa tehdä kalliimmaksi ja hankalammaksi ilmastotavoitteisiin vedoten, Ranne kommentoi Demokraatille.

Kuitenkin Suomi on linjannut EU:ssa, että ilmastotoimet edistävät kilpailukykyä ja talouskasvua. EU:n yhteinen hiilineutraaliustavoite on vuosi 2050.