18.2.2026 13:08 ・ Päivitetty: 18.2.2026 13:08
Perussuomalaiset kertoo illalla Juuson seuraajan nimen
Perussuomalaiset kertoo illalla puoluetoimistollaan järjestettävässä tiedotustilaisuudessa, kenet puolue on valinnut uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi.
Perussuomalaisten viestinnän mukaan ministerivalinta ilmoitetaan puoli seitsemältä alkavassa tiedotustilaisuudessa.
Uusi ministeri siirtyy tehtävään eroa pyytäneen Kaisa Juuson (ps.) tilalle.
Juuso ilmoitti viime viikon torstaina jättäneensä eroanomuksen tehtävästään sosiaali- ja terveysministerinä. Hän kertoi tuolloin jäävänsä sairauslomalle.
JUUSO joutui ministerikaudellaan ajoittain kovan kritiikin kohteeksi muun muassa sairaalaverkon karsimisesta. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Juusolla oli kannettavanaan yksi hallituksen raskaimmista salkuista.
On mahdollista, että perussuomalaiset valitsee Juuson seuraajan kierrättämällä ministereitään, jotta Juuson tilalle saadaan konkari, joka on valmis tekemään koviakin leikkauspäätöksiä.
Medioissa uudeksi soteministeriksi on veikkailtu myös entistä elinkeinoministeriä Wille Rydmania (ps.).
Seuraajaa voidaan mahdollisesti havitella myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä. Perussuomalaisista valiokunnan varsinaisia jäseniä ovat Minna Reijonen Savo-Karjalan vaalipiiristä sekä Anne Rintamäki ja Pia Sillanpää Vaasan vaalipiiristä.
