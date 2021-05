Perussuomalaiset on jatkanut puhemaratoniaan – näin linjaa Halla-aho

Tiistaina alkanut elpymispakettikeskustelu jatkuu ja jatkuu. Viime yönä pikkutunneille venynyt täysistunto keskeytettiin jälleen. Istuntoa jatketaan tänään iltapäivällä puoli kahdelta. Johannes Ijäs Demokraatti

Syynä keskeytykseen oli perussuomalaisten tekemä esitys eduskunnan puhemiehen menettelyn viemisestä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Tätä ennen perussuomalaiset olivat käyttäneet salissa lukuisia puheenvuoroja aiheesta.

Perussuomalaiset haluaisivat perustuslakivaliokunnan mielipiteen siihen, voiko asian panna pöydälle useamman kerran. Nyt perussuomalaisista pyydettiin pöytäämän asian käsittely eduskunnassa 30.6. asti.

Hallituspuolueista on tähän saakka kommentoitu perussuomalaisten toimintaa varsin maltillisesti. Kansanedustajan puhevapautta pidetään tärkeänä mutta toisaalta on muistutettu, että eduskunnan pitäisi saada tehdä päätös elpymispakettiasiassa.

Tänään aamulla pääministeripuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi kuitenkin jo Twitterissä, että perussuomalaiset ”on järjestänyt eduskunnassa arvottoman näytelmän”.

– Kyse on kiusanteosta puhemiehiä, eduskuntaa ja koko Suomen kansaa kohtaan, Lindtman jatkoi.

Myös kansanedustaja Antti Rinne otti eilen Demokraatissa varsin voimakassanaisesti kantaa eduskunnan tapahtumiin. Rinne näkee perussuomalaisten toiminnan heikentävän luottamusta eduskuntaa ja pitää asiaa vakavana.

Demokraatti tiedusteli tänään aamupäivällä perussuomalaisten puheenjohtajalta Jussi Halla-aholta, kuinka pitkään perussuomalaisten on aikomus jatkaa elpymispakettikeskustelua.

– Keskusteluahan käydään tietysti niin kauan kuin kansanedustajilla on asiasta sanottavaa, Halla-aho vastaa.

Hän jatkaa kansanedustajien olevan velvollisia noudattamaan perustuslakia ja ettei heitä voi painostaa puhumaan tai olemaan puhumattakaan.

– Siinä mielessä vaikea sanoa.

Halla-aholla ei ole antaa mitään ennustetta siitä, kuinka kauan puhuminen jatkuu.

Onko teillä itsellä toivetta rajasta?

– Jos esittäisin julkisuudessa sellaisia, puhuttaisiin ohjeistuksesta, jota perustuslaki ei oikein katso hyvällä.

Lopettaisitteko itse jo puhumisen?

– Varmaan tänään käyn pitämässä puheenvuoron sen mukaisesti kuin näkökohtia tähän elpymispakettiin ja prosessiin tulee mieleen. Se on tietysti harmillista, että eduskunnan enemmistöä, hallituspuolueita ja kokoomusta tämä aihe ei sen merkityksellisyydestä huolimatta näytä kiinnostavan, Halla-aho vastaa.

Hän sanoo pitävänsä valitettavaa, että keskustelua käydään öiseen aikaan.

– No, minä olen vielä nuori ja vetreä, mutta varmaan monella on aika vaikea osallistua epätyypillisinä aikoina istuntoihin. Näkisin että istuntojen pitäminen öisin jopa rajoittaa kansanedustajien ja heidän mukanaan kansalaisten demokraattisia oikeuksia.

Kun Halla-aholta kysyy, mihin puolue toiminnallaan pyrkii, hän vastaa, että tässä ei keskustele puolue vaan kansanedustajat.

– Kuten sanottua kansanedustajan puheoikeus on rajoittamaton ja häntä on aika mennä sitten määräilemään sen enempää jatkamaan puhumista kuin olemaan puhumatta. Meidän mielestämme eduskunta tekee työtään silloin kun se keskustelee hallituksen esityksestä. Pidän kummallisena tai jopa hieman itämaisena sitä, että eduskunnan pitäisi kopauttaa läpi hallituksen esityksiä käsittelemättä niitä kriittisesti, Halla-aho sanoo.

Kysymykseen siitä, onko kansanedustajilla Halla-ahon täysi tuki jatkaa puhetta, hän toteaa, että häneltä on täysi tuki kansanedustajan perustuslailla turvatulle oikeudelle puhua asiassa ja noudattaa omaa harkintaansa ja perustuslakia omassa toiminnassaan.

Lindtmanin Twitter-merkintöjä (katso Lindtmanin tviitit alta) Halla-aho ei ole lukenut, mutta hän kommentoi niitä Demokraatin toistettua haastattelussa tviittien sisällön.

– Puolue on järjestänyt eduskunnassa arvottoman näytelmän. Kyse on kiusanteosta puhemiehiä, eduskuntaa ja koko Suomen kansaa kohtaan. Voi vain kysyä, onko tällä puolueen tulevan pääministeriehdokkaan Jussi Halla-ahon siunaus? Ja jos on, mitä se kertoo hänen harkintakyvystään, Lindtman muun muassa kirjoitti.

– Demarit ajavat siinä määrin kiimaisesti elpymispakettia, että ymmärrän heidän turhautumisensa, että asiat eivät etenekään. Tuntuu että Marinin kaudella kyky sietää kritiikkiä edes normaalin parlamentarismin puitteissa on heikentynyt olemattomiin. Tulee mieleen Lindtmanista soten rajoittaminen kaikenlaisin kikkakonstein viime vaalikaudella, en lähtisi hänenä tai demareina ihan kauheasti hurskastelemaan, Halla-aho sanoo.

Kysymykseen siitä, huolettaako Halla-ahoa, miten perussuomalaisten kannattajat tai potentiaaliset kannattajat suhtautuvat perussuomalaisten toimintaan, puolueen puheenjohtaja vastaa, että ”jotkut poliitikot varmasti pyrkivät aina haistelemaan, että mistä päin tuulee ja miellyttämään kaikkia”.

– Me toimimme perussuomalaisten eduskuntaryhmässä niin kuin koemme oikeaksi. Pyrimme pitämään esillä niitä asioita, jotka ovat meille tärkeitä ja myös meidän äänestäjäkunnallemme tärkeitä. Demokratiahan toimii sillä tavalla varsin hienosti, että äänestäjillä on ainakin 4 vuoden välein mahdollisuus antaa palautetta ja ilmaista, jos edustajat eivät ole toimineet heidän haluamallaan tavalla, Halla-aho vastaa.