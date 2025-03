Perussuomalaisten logo katosi Soinin blogista – tästä on kyse

Demokraatti kertoi noin vuosi sitten perussuomalaisten haluavan puolueensa logon pois entisen puheenjohtajansa Timo Soinin blogista. Johannes Ijäs Demokraatti

Soini ei kuulu enää puolueeseen, mutta hänen ”Plokiaan” eli blogialustaansa on pitkään koristanut perussuomalaisen puolueen logo.

Logo on ollut käytössä Soinin blogin mobiilinäkymässä muttei työpöytänäkymässä.

Vuosi takaperin perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää sanoi olevansa liki varma, ettei Soinilla ole oikeutta käyttää logoa. Hän katsoi, että Soinin pitäisi poistaa logo. Vuorenpää ei kuitenkaan kommentoinut, pyytääkö puolue Soinia poistamaan logon, vaan totesi, että asiasta täytyy keskustella.

Soini puolestaan näki, että logo hänen blogissaan on osa historiaa.

– Jos sitä retusoisi pois kuvista, jotka on sinä aikana otettu, minä pitäisin sitä vähän neuvostomeininkinä. Ei minun mielestäni siinä, että on tämmöisen puolueen perustanut, ole mitään hävettävää, Soini totesi vuosi sitten.

Nyt, aivan hiljattain, perussuomalaisen puolueen logo on kuitenkin hävinnyt Soinin blogista. Demokraatti tavoitti Soinin tänään illan suussa kommentoimaan muutosta.

SOINI selittää asiaa noin parisen viikkoa – kuukausi sitten blogisivustolla tapahtuneella webbihotellin vaihtumisella.

– Jos se sieltä on hävinnyt, se on sitten mennyt webbihotellin vaihdossa.

Soinin mukaan hän ei ole tarkoituksella pudottanut logoa pois.

Aiotko laittaa sen sinne takaisin?

– Enpä nyt juuri, mutta aion tukea Pekka Katajan kampanjaa julkisesti, koska ne pudottivat Pekan listalta.

Soinin mukaan perussuomalaiset eivät ole lähestyneet häntä ja pyytäneet poistamaan logoa.

– Ei kukaan ole sanonut mitään.

Soinin blogikirjoituksia lukee hänen mukaansa parhaimmillaan tuhansia ja joskus jopa kymmeniätuhansia ihmisiä.

Soinin mukaan hän ei ole pyytänyt webbihotellia vaihdettaessa poistamaan perussuomalaisten logoa.

– Se on kyllä mennyt nyt pesuveden mukana. Webbihotelli on vaihtunut ja siinä on sitten käynyt näin.

Soinille perussuomalaisten logo on ollut tärkeä ja rakas.

– Se on Jusulan keksimä, hän sanoo.

Hänen takavuosien maineikas poliittinen neuvonantaja Jukka Jusula on suunnitellut, lanseerannut ja luovuttanut logon puolueen käyttöön. Logosta on tosin käyty myös kiistaa. Perussuomalaisten puoluelehti on kirjoittanut tästä pitkän jutun vuonna 2013.

Miksi et laita logoa takaisin?

– Olkoon nyt, kun kerran meni niin meni.