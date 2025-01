Perussuomalaisten Mäkelä lyö lisää löylyä Yle-keskusteluun: ”Parlamentaarisuutta väärinkäytetään omien tarkoitusperien ajamiseen”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä on liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) kanssa samaa mieltä Ylen lisäleikkausten tarpeesta. Mäkelä pitää Ylen rahoituksesta kesällä päättäneen parlamentaarisen työryhmän saavutuksia heikkoina. Simo Alastalo Demokraatti

Ministeri Ranne kommentoi MTV:n Huomenta Suomessa, että Yleltä pitäisi leikata lisää. Ranne perusteli kantaansa muun muassa kaupallisen median ahdingolla.

Mäkelän mukaan perussuomalaiset olivat koko ajan valmiita merkittävämpiin säästöihin kuin työryhmässä lopulta yllettiin. Yleisradion rahoituksesta leikataan muun muassa indeksijäädytysten ja arvonlisäveron korotuksen kautta 66 miljoonaa euroa vuoteen 2027 mennessä.

– Lähtökohta on meillä ollut koko ajan se, että olisi ollut valmius suurempiinkin säästötoimiin, Mäkelä sanoo.

Yt:t ovat (Ylellä) vielä kesken tästä edellisestäkin kierroksesta, onko nyt oikea aika nostaa julkiseen keskusteluun, että pitäisi leikata lisää? Eikö ajatus ollut saada Yleisradioon vähäksi aikaa työrauha?

– Tietysti on niin, että tilanne on taloudessa varsin vaikea. Toimia tarvitaan kautta linjan. Ylestähän ei nyt tehty mitään tasoleikkausta, vaan kysymys on indeksin jäädyttämisestä. He tekevät proaktiivisesti yt-neuvotteluja ja muita säästötoimia tulevaisuutta ajatellen. Hirveän monet muut tahot joutuvat miettimään tänä päivänä toimintojen sopeuttamista.

Oppositiossa ajatellaan, että te haluatte puhua Ylestä, koska te ette halua puhua muista asioista esimerkiksi valtiontalouden tilanteesta. Mitä ajattelet tästä? Lisää aiheesta Opposition ryhmäjohtajilta tyrmäys ministeri Ranteen puheille – ”Tämä on operaatio Yle”

– Kyllä tuosta Ylestä aika paljon on puhuttu. Jos ajatellaan montako kokousta parlamentaarisella ryhmällä oli, niin hirveän paljon puhetta tarvittiin siihen, että noihin säästöihin päästiin. Itsestäni tuntuu, että oppositiopuolueita kiinnostaa enemmän Ylestä puhuminen.

Minkälaisella aikataululla tähän (Ylen säästöihin) pitäisi palata?

– Vierastan ajatusta, että prosessi olisi välttämättä parlamentaarinen. Eihän missään lue niin, että Yleisradiosta pitää päättää yksimielisillä päätöksillä. Se on vain ollut sellainen käytäntö. Perustuslakiakin voi muuttaa 5/6-enemmistöllä. Eihän Yleisradio voi olla pyhempi asia kuin perustuslaki.

”Tietyt puolueet saavat Ylestä itselleen edullista uutisointia.”

Oletko sitä mieltä, että tästä parlamentaarisuudesta pitäisi (Ylen suhteen) luopua?

– Se ei näytä toimivan. Tietyt puolueet saavat Ylestä itselleen edullista uutisointia ja senkin takia yrittävät miellyttää sitä organisaatioita saadakseen itselleen miellyttävämpää uutisointia. Parlamentaarisuutta väärinkäytetään omien tarkoitusperien ajamiseen, niin se ei ole enää tarkoituksenmukaista.

Olisiko ajatuksena, että tämä pitäisi seuraavassa hallitusohjelmassa sopia ilman parlamentaarista apparaattia?

– Sitä on vaikea mennä sanomaan. Seuraavat hallitusneuvottelut neuvottelevat ne, jotka siellä neuvottelevat ja tulos on se mikä on, mutta tulokulmani on ollut se, että ei tämä parlamentaarinen järjestelmä ole tässä oikein toiminut.

Oletko sitä mieltä, että tällä kaudella olisi hyvä katsoa sitä (Yleä) jollain toisella logiikalla kuin tällä parlamentaarisella?

– En minä ainakaan siinä esteeksi muodostuisi, jos sitä haluttaisiin katsoa.

Mutta et nyt suoraa esitä sellaista?

– Se on asia, joka vaatii vähintääkin hallituksessa yhteisymmärryksen, jos jotakin toimia lähdetään tekemään.

Mihin tämä ministerin ulostulo liittyy, hän on kuitenkin vastuussa viestintäasioista. Voiko siitä päätellä, että jotakin tämäntyyppistä ehkä oltaisiin ajamassa takaa?

– Olen koittanut mahdollisuuksien mukaan vietellä vapaita istuntotauolla. En ole syvällisesti perehtynyt keskusteluun, jota tänä päivänä on käyty. En osaa ottaa siihen tarkemmin kantaa.

Ministeri Lulu Ranne täsmensi MTV:n haastattelussa, että laajempia leikkauksia voidaan tehdä yhteisymmärryksessä kaikkien eduskuntaryhmien yhteisessä parlamentaarisessa ryhmässä, joka edistää Ylen lakimuutoksia. Ministeri vihjasi myös mahdollisuudesta suureen muutokseen seuraavalla hallituskaudella.