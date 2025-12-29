Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

29.12.2025 09:33 ・ Päivitetty: 29.12.2025 09:33

Perussuomalaisten oikeustaisto ohi – tässä ratkaisu

TEEMU SALONEN / LEHTIKUVA
Vaalikampanjointia perussuomalaisten vaalikontilla Narinkkatorilla Helsingissä tiistaina 8. kesäkuuta 2021.

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa jutussa, joka koski perussuomalaisten vaalimainosten poistamista muun muassa bussipysäkeiltä vuoden 2021 kuntavaalien alla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Mainosten oli katsottu vihjaavan maahanmuuttajien suosimiseen Helsingin vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa.

Perussuomalaiset ja sen Helsingin paikallisjärjestö nostivat mainosten poistamisesta syytteen Helsingin kaupungin liikennelaitoksen silloista toimitusjohtajaa vastaan.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syytteen viime vuoden toukokuussa, eikä hovioikeus myöntänyt jutulle jatkokäsittelylupaa. Koska korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa, hovioikeuden päätös jää voimaan.

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Demokraatti.fi

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

