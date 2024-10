Petteri Orpo lyö nyt kantansa pöytään siitä, miksi vaikeni Essayahin eriävästä mielipiteestä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi nyt Demokraatille, miksei hän kertonut viime perjantaina tp-utvan jälkeisessä tiedotustilaisuudessa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd.) tp-utvan kokouksessa jättämästä eriävästä mielipiteestä. Johannes Ijäs Demokraatti

Demokraatti uutisoi KD:n puheenjohtajan Essayahin toiminnasta samana päivänä myöhemmin tasavallan presidentti Alexander Stubbin ja Petteri Orpo erillisten tiedotustilaisuuksien jälkeen.

– Asiasta tänään käydyssä keskustelussa olen ilmaissut, etten voi yhtyä päätöslauselmaan ja kirjautin sen pöytäkirjaan, Essayah sanoi perjantaina vahvistaen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Peter Östmanin (kd.) aiemmin kertoman.

Orpo perustelee eriävästä mielipiteestä vaikenemistaan todeten ensin, että tp-utvan eli ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteisessä kokouksessa oli perjantaina asialistalla toistakymmentä asiaa.

– Kaikki ne päätökset menivät esitysten mukaisesti.

– Minä puhuin siitä, mitä meillä tp-utvassa oli linjassa ja miten me linjasimme meidän politiikkaamme tästä eteenpäin ja siinä kaikki olivat yksimielisiä, hän perustelee perjantaista viestintälinjaansa.

Orpo sanoo, että erään asian – ilmeisesti kyseessä oli Lähi-idän tilanteeseen liittyvä asia – käsittelyn yhteydessä Essayah totesi olevansa edelleen eri mieltä menneestä YK-äänestyksestä ja toivoi, että asiasta tehdään kirjaus. Suomi oli äänestänyt YK:ssa sen puolesta, että Israelin siirto­kunnat miehitetyillä palestiinalais­alueilla todetaan laittomiksi ja miehitys pitäisi lopettaa vuoden sisällä.

– Se ei ollut eriävä mielipide mihinkään päätöslistalla olevaan asiaan, Orpo painottaa ja lisää, että Essayah vain halusi tuoda tiedoksi sen, että oli eri mieltä siitä, mitä tp-utvassa oli päätetty äänestämisestä kolme viikkoa sitten.

ORPO pitää “älyttömänä” ja erikoisena kysymystä siitä, että perussuomalaiset ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) olisivat jyränneet Ukrainan tasa-arvoliittoumaan liittyvässä asiassa ja Essayah Palestiina-äänestyksen kannassaan presidentin ja hänet.

– Ei tässä ole mitään jyrätty. Meillä on käsitelty tämä asia, josta oli julkisessakin keskustelussa erimielisyyttä siitä, oliko Tavion päätös oikea vai väärä. Hallitus käsitteli keskuudessaan asian ja antoi siihen tiedotteen, johon kaikki ovat sitoutuneet. Ei tämä sen kummempi asia ole.

Oppositiosta on tulossa epäluottamuslause hallitukselle.

– Ministeri Tavio on Ukraina-päätöksellään toiminut Suomen ulkopolitiikan linjan vastaisesti. Hallitus ei kyennyt muuttamaan Tavion päätöstä, joten se on vastuussa Suomen UTP-selonteon vastaisesta päätöksestä. Esitämme epäluottamusta sekä Taviolle että koko hallitukselle, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kertoi tänään viestipalvelu X:ssä.

Pääministeri Orpon mielestä oppositio tekee “myrskyä vesilasiin”, hänestä Suomen ulkopolitiikan linjassa ei ole ristiriitoja.

Essayahin tapausta Orpo kutsuu sivujuonteeksi ja pieneksi asiaksi kokonaisuuteen nähden.

Orpo näkee, että oppositio haluaa horjuttaa hallitusta, koska sillä ei hänen mukaansa ole esittää varsinaista vaihtoehtoa hallituksen politiikalle.

Kuinka paljon vie energiaa, kun perussuomalaiset vetää koko ajan mattoa alta jalkojenne alta ja joudutte julkisuudessa selittämään näitä asioita?

– Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mitä hallitus tekee. Hallitus vie hallitusohjelmaansa sataprosenttisesti eteenpäin. Jokainen lakiesitys, uudistus ja säästö on viety aikataulussa ja viedään eteenpäin. Sen lisäksi on pystytty reagoimaan vaikeisiin tilanteisiin, joita on tullut eteen, on sitten ollut kyse ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä tai lisäsäästötarpeista. Nämä eivät vaikuta hallituksen varsinaiseen työskentelyyn, mutta energiaa tämä vie ja nyt kaikkien pitäisi keskittyä oleelliseen.

SDP:stä on tullut rankkaa arvostelua Orpon johtajuudesta. Orpo viestii SDP:n suuntaan, että palaute ei yllätä.

– Koska heillä ei ole esittää omaa vaihtoehtoa hallituksen poliittiselle linjalle, vaan se on tällaista yksittäisillä asioilla tökkimistä ja kohujen nostattelua, pääministeri arvostelee sosialidemokratteja.