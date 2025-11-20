Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.11.2025 13:40 ・ Päivitetty: 20.11.2025 13:40

Petteri Orpo yllättyi

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Ukrainassa ei voida sopia rauhasta ilman Ukrainaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Useat mediat ovat kertoneet Yhdysvaltojen työstäneen suunnitelmaa sodan lopettamiseksi salassa Venäjän kanssa. Suunnitelman sisällöstä on tihkunut vain hajanaisia ja vahvistamattomia tietoja. Niiden perusteella Ukraina joutuisi taipumaan suuriin myönnytyksiin.

Tiedot Yhdysvaltain ja Venäjän työstämästä rauhansuunnitelmasta tulivat Orpolle yllätyksenä.

Orpon mukaan Suomi on käynyt keskustelua Ukrainasta niin sanotun halukkaiden maiden koalition puitteissa Yhdysvaltojen ja muiden kumppanimaiden kanssa, mutta rauhansuunnitelmasta ei ole oltu tietoisia.

Orpon mukaan tiedot rauhansuunnitelmasta ovat toistaiseksi puutteellisia, mutta asiaa selvitetään koko ajan.

-  Selvää on, että Ukrainassa ei voida sopia rauhasta ilman Ukrainaa. Tämä näyttää siltä, että tämä on kirjoitettu paljon enemmän tai melko selkeästi hyökkäyssotaa käyvän Venäjän näkökulmasta, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Orpolta kysyttiin, mitä Yhdysvaltain ja Venäjän yhteinen rauhansuunnitelma kertoo Euroopan vaikutusvallasta.

-  Euroopan vaikutusvalta on ollut hyvä viimeisten kuukausien aikana, mutta tämä on jälleen kerran taas yllättävä käänne, että tulee yhtäkkiä tällainen esitys. Ei se tietenkään hyvä asia ole, Orpo vastasi.

Orpolta kysyttiin myös kantaa Ruotsin ulkoministerin Maria Malmer Stenergardin arvioon, että Pohjoismaat kantavat suhteettoman suuren taakan Ukrainan tukemisessa.

-  Pohjoismaat ja Baltian maat ovat kantaneet koko ajan erittäin suurta vastuuta, ja me olemme Ukrainan keskeisiä tukijoita. Olen samaa mieltä, että Euroopan sisällä Ukrainan tuen pitäisi olla tasapainoisempaa. Kyllä sen näkee, kun katsoo näitä lukuja, että me olemme tukeneet paljon, Orpo sanoi.

