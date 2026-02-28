Talous
28.2.2026 07:04 ・ Päivitetty: 28.2.2026 07:04
Pienimmissä yrityksissä moni on nyt ahtaalla, kertoo tuore gallup
Pk-yritysten taloustilanne heikkeni alkuvuonna, käy ilmi Suomen Yrittäjien tuoreesta Yrittäjägallupista.
Helmikuussa 44 prosenttia pk-yrityksistä arvioi tilanteensa hyväksi. Joulukuussa vastaava luku oli 46 prosenttia. Huonoksi tilanteensa kokee 21 prosenttia, heikoin lukema sitten kevään 2022.
Yksinyrittäjät ja alle viiden hengen yritykset kokevat tilanteensa muita heikommaksi.
- Yrittäjäkenttä on jakautunut. Osalla menee huonosti, osalla varsin hyvin. Pienimmissä yrityksissä moni on ahtaalla, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoi tiedotteessa.
Pk-yritysten edustajista 35 prosenttia arvioi tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Osuus kasvoi kolmella prosenttiyksiköllä joulukuuhun verrattuna.
Gallupin toteutti Verian 2.-9.2. Siihen vastasi lähes 1 200 pk-yrityksen edustajaa. Luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.