28.2.2026 07:04 ・ Päivitetty: 28.2.2026 07:04

Pienimmissä yrityksissä moni on nyt ahtaalla, kertoo tuore gallup

Pk-yritysten taloustilanne heikkeni alkuvuonna, käy ilmi Suomen Yrittäjien tuoreesta Yrittäjägallupista.

Helmikuussa 44 prosenttia pk-yrityksistä arvioi tilanteensa hyväksi. Joulukuussa vastaava luku oli 46 prosenttia. Huonoksi tilanteensa kokee 21 prosenttia, heikoin lukema sitten kevään 2022.

Yksinyrittäjät ja alle viiden hengen yritykset kokevat tilanteensa muita heikommaksi.

- Yrittäjäkenttä on jakautunut. Osalla menee huonosti, osalla varsin hyvin. Pienimmissä yrityksissä moni on ahtaalla, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoi tiedotteessa.

Pk-yritysten edustajista 35 prosenttia arvioi tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Osuus kasvoi kolmella prosenttiyksiköllä joulukuuhun verrattuna.

Gallupin toteutti Verian  2.-9.2. Siihen vastasi lähes 1 200  pk-yrityksen edustajaa. Luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

