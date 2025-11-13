Pienyrittäjäkysely: Joka kolmannen talous ja jaksaminen heikentynyt

Barometrikyselyn mukaan suomalaiset pienyrittäjät kokevat jaksamisensa ja taloudellisen tilanteensa heikentyneen. Pienyrittäjistä yli kolmannes arvioi taloutensa heikentyneen viimeisen kolmen kuukauden aikana, ja joka kahdeksas harkitsee yritystoiminnan lopettamista. Demokraatti Demokraatti

Yrittäjille tyypillinen työn merkityksellisyys on kuitenkin säilynyt vahvana.

Kevytyrittäjäpalvelu Ukko.fin Pienyrittäjyysbarometrin 2025 tulokset kertovat, että pienyrittäjien mieliala on hieman aiempaa varovaisempi. Into yrittäjyyteen ei ole kadonnut, mutta realismi on lisääntynyt.

Tiedotteen mukaan barometria on toteutettu vuoden ajan ja siitä näkee sekä pidemmän aikavälin vertailun että lyhyen aikavälin tarkastelun. Tulokset osoittavat, että pienyrittäjien arjessa on tapahtunut hienovarainen muutos: optimismi on vaihtunut harkintaan, ja talouden epävarmuus näkyy tulevaisuuden näkymissä.

Yrittäjyyden vapaus on vahvin motivaation lähde yrittäjänä toimimisessa. Vapaus, joustavuus ja työn merkityksellisyys säilyvät vahvimpina motivaatiotekijöinä.

– Voimme nähdä monella mittarilla samansuuntaisen muutoksen siinä, että yrittäjät arvioivat tulevaisuuttaan hieman skeptisemmin. Edelleen he kokevat työnsä merkitykselliseksi: vapaus, omat aikataulut ja joustavuus motivoivat toimimaan yrittäjinä, mutta avoimissa vastauksissa tulee myös vahvasti esille talouteen liittyvä epävarmuus.

– Tämä yhdistelmä kertoo myös sitkeydestä – pienyrittäjät pitävät pintansa vaikka talous ei näytä kohenemisen merkkejä, sanoo Ukko.fin analyytikko Petteri Kaikkonen tiedotteessa.

BAROMETRIN mukaan taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt, ja moni yrittäjä kokee kassavirtansa heikentyneen. Tulevaisuuden luottamus on laskenut sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna. Silti valtaosa yrittäjistä kertoo edelleen pitävänsä työtään merkityksellisenä ja aikovansa jatkaa yrittäjänä.

– Moni yrittäjä elää nyt varovaisemmin ja varoo liiallista riskinottoa. He eivät kuitenkaan luovuta, vaan mukautuvat. Tämä on tyypillistä suomalaiselle yrittäjyydelle: motiivi jatkaa yrittäjänä säilyy, vaikka olosuhteet kiristyvät, Kaikkonen kuvailee.

Toimeksiantoja sovitaan aiempaa lyhyemmälle aikavälille, ja taloudellisessa tilanteessa ei näy merkittäviä parannuksia tulevaisuudessa. Asiakashankinta on haastavaa, ja moni yrittäjä kertoo seuraavansa menojaan tarkemmin kuin aiemmin. Liiketoimintaa aiotaan kehittää erityisesti myynnin, oman osaamisen ja asiakashankinnan osalta.

PIENYRITTÄJYYSBAROMETRI on neljä kertaa vuodessa toteutettava kysely, joka mittaa pienyrittäjien hyvinvointia, taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Tulokset edustavat erityisesti mikro- ja yksinyrittäjiä, joiden yritysmuoto on kevytyrittäjyys, toiminimi tai osake-yhtiö.

Tiedotteen mukaan keskimäärin yhteen barometriin on vastannut yli 800 yrittäjää, jotka käyttävät ukko.fi -palvelua.