Pitääkö Maahanmuuttovirasto ”palastella”? – sisäministeri Mikkonen kertoo nyt kantansa

Sisäministeriö vastaa maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön valmistelusta, ohjaa ja kehittää maahanmuuttohallintoa ja tulosohjaa Maahanmuuttovirastoa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi viime viikolla Demokraatille haluavansa muutoksen. Vastuut pitäisi siirtää työ- ja elinkeinoministeriölle. Syy on se, että maahanmuutto- ja kotoutuspolitiikka ovat jatkossa entistä enemmän myös työllisyys-, kasvu ja elinkeinopolitikkaa.

– Nyt pitäisi rohjeta siirtää maahanmuuttoasioiden koordinaatio kokonaan työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM), jossa on paremmat lähtökohdat koko paletin hoitamiselle, Haatainen sanoi.

Tällä hetkellä sisäministeriössä hoidetaan pakolais- ja turvapaikka-asioita. Työperäinen maahanmuutto sekä siihen liittyvät opiskelijoiden ja yrittäjien luvat sekä kotoutuminen ovat sen sijaan TEMin vastuulla. Jako voisi Haataisen mukaan yhä olla näin, mutta kokonaisvastuun ja esimerkiksi Maahanmuuttoviraston tulosohjauksen pitäisi siirtyä TEMille.

– Se toisi selkeyttä ja pystyttäisiin paremmin huomioimaan koko maahanmuuttajaväestö ja heidän tarpeensa. Samalla voidaan luoda edellytyksiä sille, että Suomeen humanitäärisin perusteinkin tulevat työllistyisivät nykyistä paremmin, hän perustelee.

POLIITIKOT OVAT käyneet keskustelua myös Maahanmuuttoviraston tehtävistä. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on hämmästellyt, miten virastolla voi olla tehtävänään tutkia sekä maahantulon esteitä että pyrkiä työllistämään maahanmuuttajia. Saarikko onkin nähnyt tarpeen jakaa Maahanmuuttovirasto. Hän on puhunut sen ”palastelusta”.

Pääministeri Sanna Marinkin (sd.) on katsonut, että viraston uudistamista pitäisi alkaa pohtia jo tällä hallituskaudella. Työministeri Haatainenkin olevansa asialle avoin.

Nyt asiaan ottaa kantaa myös sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.). Mikkonen painottaa, että ihmisillä on oltava erilaisia väyliä tulla Suomeen.

Lisäksi hän nostaa esiin Suomessa jo pitkään olleet, jotka ovat jo ehkä hyvin kotoutuneet tänne, integroituneet ja löytäneet työtäkin.

– Olisi järkevä sellaisessa tapauksessa huolehtia, että väylä oleskeluun voisikin syntyä työn kautta. Siinä mielessä ajattelen, että jos ollaan samassa virastossa, tämäntyyppinen toiminta on ehkä sujuvampaa, Mikkonen sanoo.

Toisaalta hän tiedostaa myös siiloutumisen ongelman.

– Nythän TEMin puolella on työperäisen maahanmuuton vastuu ja sisäministeriön puolella turvapaikanhakijat. Vaikka meillä on yhtenäinen virasto, se vähän hajottaa tätä. Sen takia pitäisin tärkeänä, että mietitään, mikä on se järkevin rakenne sen mahdollistamiseksi, että voimme huolehtia, että tänne on helppoa tulla töihin, hän kuitenkin jatkaa.

KUN YRITTÄÄ tulkita Mikkosen viestiä siitä, pitäisikö Maahanmuuttovirasto jakaa vai ei, hän sanoo, ettei jakaminen välttämättä ole ratkaisua niihin ongelmiin, joita nyt halutaan ratkaista.

– Sen takia minusta on syytä pohtia, mikä on se järkevä tapa.

Tällä vaalikaudella ratkaisuja olisi Mikkosen mukaan enää vaikea tehdä. Hän muistuttaa, että käynnissä on ulkomaalaislakiin liittyvä selvitys. Sekin on niin laaja, että se etenee seuraavan hallituksen kontolle.

Mikkonen painottaa, että maahanmuuttoa on tarkasteltava laajana kokonaisuutena ja tässä yhteydessä voi myös pohtia, miten Maahanmuuttoviraston toiminta olisi mahdollisimman sujuvaa.

Maahanmuuton kokonaisvastuun siirtymisen sisäministeriöltä työ- ja elinkeinoministeriölle Mikkonen sanoo olevan asia, josta on hyvä keskustella.

– En osaa suoralta kädeltä sanoa.

– Kokonaisvaltaisen maahantulon näkökulmasta ja ulkomaalaislain uudistuksenkin kohdalla nyt juuri pohditaan, miten varmistetaan työperäisen maahanmuuton sujuvuus. Maahanmuuttovirastossa on tehty valtavasti hyvää työtä lupien nopeuttamiseksi. Samanaikaisesti pitää huolehtia siitä, että me pystymme tarjoamaan kansainvälistä suojelua niille, jotka ovat siihen oikeutettuja.