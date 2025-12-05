Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

5.12.2025 15:14 ・ Päivitetty: 5.12.2025 15:14

Pitkät neuvottelut päätökseen – Saksa laajentaa asevoimiaan merkittävästi

iStock

Kuukausia kestäneiden neuvottelujen jälkeen Saksan parlamentti eli liittopäivät on päättänyt laajentaa maan asevoimia merkittävästi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lain puolesta äänesti 323 kansanedustajaa ja sitä vastaan 272 edustajaa. Yksi edustaja pidättäytyi äänestämästä.

Saksalaismedia Tagesschaun mukaan lain tavoitteena on kasvattaa asevoimien kokoa kymmenessä vuodessa reiluun 250 000 sotilaaseen. Lokakuun lopussa sotilaita oli hieman yli 184 000.

Tagesschaun mukaan uusi laki perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos kiintiöt eivät täyty, voi liittopäivät myöhemmin äänestää pakollisen asevelvollisuuden käyttöön ottamisesta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Politiikka
5.12.2025
Oppositiossa pelätään susilain laajentamista karhuun, ilvekseen ja ahmaan
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
5.12.2025
Halla-aho Vornasen tuomiosta: ”Ei suoranaisia vaikutuksia hänen asemaansa”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
5.12.2025
Ministeri: Valtionosuusuudistus kariutui sote-erien jakoon – nyt paikataan se mitä ehditään
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
5.12.2025
Arvio: Maailma on kroonisesti sairas älykkäässä esikoisromaanissa, joka tuskin on suuren yleisön makuun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU