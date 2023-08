Pohjanmaan demareilta vahva tuki Jutta Urpilaisen ehdokkuudelle – ”Suomen etu on kansainvälisesti arvostettu, inhimillinen ja osaava presidentti”

Pohjanmaan sosialidemokraattien piirihallitus toivoo, että EU-komissaari Jutta Urpilainen asettuisi SDP:n ehdokkaaksi tammikuussa 2024 käytäviin presidentinvaaleihin. Piirihallitus antaa Urpilaisen ehdokkuudelle vahvan tukensa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Suomi tarvitsee tässä ajassa presidentin, jolla on kykyä rakentaa luottamusta sekä koota kansakuntaa. Suomen etu on kansainvälisesti arvostettu, inhimillinen ja osaava presidentti, piirihallitus linjaa tiedotteessa.

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin esitti keskiviikkona SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa toiveen, että Urpilainen asettuisi ehdolle. Urpilainen lupasi harkita ehdokkuutta vakavasti ja sanoi ilmoittavansa lopullisesta päätöksestään marraskuuhun mennessä.

Pohjanmaan sosialidemokraattien piirihallitus kuvaa Jutta Urpilaista ihmisläheiseksi arvojohtajaksi, jota arvostetaan Suomessa, Euroopassa ja maailmalla. Urpilainen toimii tällä hetkellä EU-komissaarina, jonka vastuualueena ovat EU:n kansainväliset kumppanuudet – erityisenä painopisteenään Afrikka.

– Työ EU:n kumppanuuskomissaarina on tehnyt kaikki mantereet tutuiksi ja antaa erinomaisen pohjan presidenttinä toimimiselle. Aiemmat työt ison kansanliikkeen SDP:n puheenjohtajana, ministerinä ja kansanedustajana ovat kasvattaneet ja vahvistaneet Jutta Urpilaisen laajaa yhteiskunnallista osaamista ja näkemystä.

Jutta Urpilainen on syntyjään Lapualta, hän on toiminut Kokkolan paikallispolitiikassa vuodesta 2000 ja noussut aikoinaan Vaasan vaalipiiristä kansanedustajaksi vuoden 2003 vaaleissa. Urpilainen toimi SDP:n puheenjohtajana 2008-2014 ja valtiovarainministerinä Kataisen hallituksessa 2011-2014. EU-komissaarina Urpilainen on toiminut joulukuusta 2019.

– Pohjanmaalla olemme vuosien varrella oppineet tuntemaan Jutta Urpilaisen kyvyn rakentaa yhteistyötä ja verkostoja. Pohjanmaan Sosialidemokraatit toivoo, että valoisan ja positiivisen elämänkatsomuksen omaavan, juurevan pohjalaisen naisen, Jutta Urpilaisen tulee asettua ehdolle koko kansan presidentiksi, piirihallitus summaa.