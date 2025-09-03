Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

3.9.2025 14:32 ・ Päivitetty: 3.9.2025 14:32

Pohjoismaat ja Baltia: Venäjä keksii jatkuvasti tekosyitä

LEHTIKUVA / AFP / MADS CLAUS RASMUSSEN
Tanska pääministeri Mette Fredriksen, Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukraina presidentti Volodymyr Zelenskyi Tanskassa 3. syyskuuta.

Venäjä ei halua rauhaa Ukrainaan, vaan keksii jatkuvasti tekosyitä samalla kun se laajentaa väkivallan käyttöään, sanotaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisessä lausunnossa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lausunnon mukaan Venäjän haluttomuus edetä on näkynyt selvästi viime viikkojen aikana. Samalla kun Ukraina on ilmoittanut olevansa valmis neuvotteluihin ja täyteen tulitaukoon, Venäjä ei ole ottanut askelia tähän suuntaan, vaan laajentanut summittaista ja raakaa väkivallan käyttöään.

Venäjällä ei myöskään lausunnon mukaan ole veto-oikeutta Ukrainan pyrkimyksissä EU:n tai sotilasliitto Naton jäseneksi.

Pohjoismaiden ja Baltian johtajat ovat olleet tänään koolla Kööpenhaminassa Tanskassa.

