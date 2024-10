Poikkeus ehdokkaiden joukossa, nyt löytyi myös kritiikki Li Anderssonille – “Tämä on ollut itselleni tuskallinen teema”

Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi pyrkivä Gashaw Bibani on itseään uussuomalaiseksi kutsuva vantaalainen kunta- ja aluepoliitikko. Aktivistitaustainen Bibani edustaa vasemmistoliittoa Vantaa-Keravan aluevaltuustossa ja varajäsenenä Vantaan kaupunginvaltuustossa. Lisäksi hän on puolueensa varameppi. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Ihmisoikeuksien ja rauhan edistäminen ovat olleet hänen ykkösteemojaan kaikissa vaaleissa. Kokemusta on myös edellisistä eduskuntavaaleista.

– Myös puheenjohtajana haluan näitä vasemmistoliiton teemoja entisestään vahvistaa ja puhua muun muassa oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolesta, Bibani sanoo Demokraatin puheenjohtajaehdokashaastattelussa.

Uussuomalaisuuden lisäksi Bibani katsoo edustavansa puheenjohtajavaalissa monimuotoisuutta.

– Pidän omaa ehdokkuuttani tärkeänä tässä ajassa, jossa rasismi rehottaa eduskunnassa.

AKTIVISMI alkoi jo teini-iässä mutta ei kanavoitunut kansalaisjärj§§§§estöjen jäsenyyteen. Bibani nimittää itseään ihmisoikeusaktivististiksi, jolle puolueeseen liittyminen eduskuntavaalien alla oli iso asia. Luonteva lähtökohta aktivismille oli kurdien asia. Bibani itse on taustaltaan Irakin kurdeja.

Sittemmin Bibani on laajentanut aktivisminsa repertuaaria monenlaisiin rauhanmielenosoituksiin.

Yhteen järjestöön Bibani kuitenkin kuuluu. Hän liittyi ennen eduskuntavaaleja rauhanasiaa ajavaan Vapaus valita toisin -järjestöön, joka kokoaa Nato-kriittistä poliittista vasemmistoa. Järjestö järjestää esimerkiksi seminaareja rauhasta sekä asiantuntijaluentoja. Bibani kuuluu järjestön hallitukseen muun muassa Arja Alhon, Erkki Tuomiojan, Yrjö Hakasen ja Jouko Kajanojan tavoin.

– En ole ollut siellä millään tavalla aktiivinen ajan puutteen vuoksi ja olen viime aikoina harkinnut, että jäsenyys pitäisi varmaan lakkauttaa.

ULKOPOLIITTISEN mielenkiinnon kohteena hänellä on erityisesti Lähi-idän konflikti. Aiheesta on viime päivinä riidelty myös Suomen hallituksessa, kun perussuomalaiset ja KD ovat arvostelleet ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) käyttäytymistä Israelia ja Palestiinaa koskevassa YK-äänestyksessä. Suomi äänesti YK:n yleiskokouksessa päätöslauselman puolesta, jossa vaaditaan Israelia lopettamaan palestiinalaisalueiden laiton miehitys vuoden sisällä.

Bibani pitää ymmärrettävänä, että Israelin ja Hamasin väliset sotatoimet kuohuttavat.

– Sota Gazassa on läikkynyt yli neljään valtioon. Kriisi vaikuttaa meihinkin taloudellisesti, mahdollisesti myös pakolaisuuden ja ihmisoikeusongelmien kautta.

Israelin toimet Gazassa ja kansainvälisen oikeuden vastaiset siirtokunnat palestiinalaisalueilla on Bibanin mukaan hyvä peruste hallituksen kriisiytymiselle.

– Meidän hallituksen on syytäkin olla kriisissä, jos ei päästä yksimielisyyteen siitä, että Israel on toteuttamassa kansanmurhaa eikä kyse ole suinkaan mistään itsepuolustuksesta, Bibani sanoo näkemyksenään.

Vasemmistoliitosta on aiemminkin väitetty, että Israelin toimet Gazassa voisivat olla kansanmurhaa.

KOKOOMUKSEN transatlanttisia suhteita korostavan linjan Bibani kuitenkin katsoo myötäilevän Yhdysvaltoja Suomen äänestyskäyttäytymisestä huolimatta.

– Sen perusteella, mitä Amerikka on nyt näyttänyt omaa tukeaan Israelille huolimatta kansainvälisen oikeuden tuomioista, voidaan olettaa, että Suomi noudattaa samaa kaavaa kuin Yhdysvallat eli tukee Israelia tässä.

Bibanin mukaan vaikuttaa siltä, ettei Yhdysvallat ole päästämässä Irania pälkähästä maan Israeliin eilen tekemän ohjusiskun jälkeen.

– Yhdysvaltain ja Iranin välit ovat olleet jo pitkään todella tulehtuneet. On osattu odottaa, että Yhdysvallat aktivoituu Irania vastaan. Pelkään, että tämä saattaa olla se hetki.

Lähi-idän kriisi ratkeaisi Bibanin mukaan, jos Israel luopuisi laittomasti miehittämistään palestiinalaisalueista.

– Ympärillä on maita, jotka ovat valmiita takaamaan Israelin ja israelilaisten turvallisuuden, jos Israel luopuu miehityksestä. Tähän Israel ei ole suostunut.

– Tämä saattaisi olla ratkaisu, mutta en näe sitä vielä mahdollisena. Uskon, että tästä tulee isompi sota ja enemmän ihmishenkiä menetetään.

LÄHI-IDÄSTÄ kotoisin olevana ihmisenä Bibani ei katsonut voivansa kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

– En todellakaan. Olen ollut eturintamassa vastaanottamassa Naton niin sanottua puolustusta. Se on kaikkea paitsi puolustusta, mitä Lähi-itään ja sillä alueilla käytyihin konflikteihin ja kriiseihin tulee.

– Meillä on paljon työtä tehtävänä sen eteen, että voimme toimia ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kunnioittaen Nato-maanakin.

Bibani on huolissaan puolustusmenojen kasvusta ja sen vaikutuksesta esimerkiksi valtion rahoituksen riittävyyteen soten ja koulutuksen rahoitukseen.

Suomella on hänen mukaansa paljon keskusteltavaa myös siitä. miten Natossa toimitaan.

– Nyt puhutaan paljon siitä, että ydinasekieltolaki (ydinenergialaki) voitaisiin mahdollisesti purkaa. Tästä on puhuttu mediassa, mutta parlamentaarista keskustelua ei ole käyty. Meidän pitäisi kirkastaa itsellemme, millainen Nato-maa haluaisimme olla.

Bibani tuntuu hahmottavan Nato-Suomelle vaihtoehdoksi pienvaltiostrategian, jossa konflikteihin otetaan osaa rauhan ja konfliktien ratkaisun keinoilla varsinaisen puolustusyhteistyön rinnalla.

– Meillä täytyy olla rohkeutta esittää se meidän kanta Nato-konteksteissa ja pystyä puoltamaan asioita, jotka eivät välttämättä ole valtavirtaa.

SUOMI on liittymissopimuksessa sitoutunut Naton yhteisen puolustuksen velvoitteisiin, joka sisältää muun muassa artikla 5:n noudattamisen, mikäli se aktivoitaisiin.

Nato-jäsenyyden vaihtoehtoina, siis jos Suomi ei olisi Natoon liittynyt, Bibani nostaa EU:n yhteisen puolustuksen ja kahdenväliset puolustussopimukset.

– Olisimme voineet vahvistaa Euroopan maiden välisiä keskinäisiä puolustussopimuksia. En näe, että hätäinen Nato-päätös oli ratkaisu.

Bibani kutsuu Turkin ja Ruotsin kanssa solmittua kolmikantasopimusta epäeettiseksi.

– Turkki pakotti meidät allekirjoittamaan vastoin niitä käytänteitä ja suomalaisia keinoja, joilla olemme aikaisemmin toimineet ulkopoliittisissa konfliktitilanteissa, Bibani väittää.

KOLMIKANTASOPIMUKSEEN liittyy myös Bibanin vasemmistoliiton väistyvälle puheenjohtajalle Li Anderssonille esittämä kritiikki. Muut puheenjohtajaehdokkaat eivät ole löytäneet Demokraatin puheenjohtajaehdokashaastatteluissa Anderssonista mitään kritisoitavaa.

– En myöskään keksi miinuksia, Bibani sanoo alkuun.

Tämän jälkeen hän kuitenkin muistuttaa kritisoineensa Anderssonia yhdestä asiasta.

– Se on ollut kolmikantasopimus. Lihän oli silloin tp-utvan jäsen, jos oikein muistan. Tämä on ollut itselleni tuskallinen teema, josta olen kyllä Lin kanssa keskustellut ja hän on vakuuttanut tehneensä kaikkensa, ettei sopimus olisi mennyt läpi sellaisenaan.

Andersson on myös itse kritisoinut sopimusta.

Suomen, Ruotsin ja Turkin välinen kolmikantasopimus solmittiin Naton jäsenyysprosessin alkuvaiheessa.

Bibani väittää, että sopimuksen myötä Turkki olisi päässyt vaikuttamaan siihen, että poliittiset pakolaiset Turkista olisivat saattaneet jäädä Suomesta ilman heille kuuluvaa kansainvälistä suojelua.

Li Andersson saa myös Bibanilta ennen muuta kehuja. Anderssonin politiikassa on parasta ollut Bibanin mielestä se, ettei Andersson ole koskaan puhunut tunteistaan käsin.

– Hän on ajanut vahvasti puolueen kantaa ja viestiä, jota hän on saanut hurjalla karismallaan vietyä eteenpäin.

PALJON puhuttaneita Pisa-tuloksia maahanmuuttajalasten pärjäämisestä ei Bibanin mukaan pidä käyttää polarisaation lietsomiseen.

Tuloksista pitää olla huolissaan mutta täytyy ymmärtää, että tulokset eivät kerro kaikkea.

Bibani huomauttaa, että maahanmuuttajataustaisten koululaisten ohella myös kantasuomalaisten lasten taidot ovat heikentyneet ja ongelma koskettaa koko Suomea.

– Meidän täytyy vastata tähän, ei ottaa maahanmuuttajalapsia silmätikuiksi tai käyttää heitä keppihevosina oman rasistisen agendan ajamiseen.

Bibani panostaisi koulutuksen laatuun ja lopettaisi koulutusleikkaukset.

GASHAW Bibani toteaa erottuvansa muista puheenjohtajaehdokaskandidaateista ensinnäkin siinä, ettei ole eduskuntaryhmän jäsen.

– Toiseksi olen taustaltani monikulttuurinen. Se antaa vähän erilaisen perspektiivin niin maailmanpolitiikkaan kuin ehkä paikalliseenkin politiikkaan.

Bibani sanoo, että erityisesti tilanteessa, jossa ”rasismi rehottaa myös eduskunnassa”, hänen taustansa voi olla haastava.

– Itse ajattelen, että se on vahvuuteni. Kannan identiteettiäni ylpeydellä ja yritän samalla vahvistaa niitä siltoja, joita monimuotoinen suomalainen yhteiskunta tarvitsee tänä päivänä.

BIBANI näkee, että puheenjohtajaehdokkaat ovat pääasiassa yksimielisiä vasemmistoliiton periaatteista ja linjoista, vaikka Nato-ajattelussa saattaakin olla eroja.

– Ehkä jos nyt vähän täytyy itsekehua harrastaa tässä, sanon sen, että puhun neljää eurooppalaista kieltä ja ruotsi on yksi niistä.

Bibani toteaa, että yksi Li Anderssonin vahvuuksista on ollut, että hän on pystynyt puhuttelemaan ihmisiä molemmilla kotimaisilla kielillä.

– Siihen pyrin minäkin.

Bibani ei osaa sanoa, kumpaa, Minja Koskelaa vai Laura Meriluotoa, kannattaisi puheenjohtajaksi, jos ei tule itse valituksi.

– Itselleni Minja on tutumpi Vasemmistonaisten toiminnan kautta, mutta kampanjan aikana olen päässyt tutustumaan molempiin. He ovat todella asiantuntevia ja sympaattisia sekä erittäin mielenkiintoisia persoonia molemmat. Ihan kumman tahansa näkisin mielelläni puheenjohtajana.

Jos Bibani ei tule valituksi, hän harkitsee puolueen varapuheenjohtajuuden tavoittelua. Tämä tavoite on ollut hänellä mielessä jo reilu vuosi sitten kauan ennen kuin Andersson kertoi lopettavansa puheenjohtajana.

BIBANI on saanut rikostuomion törkeästä talousrikoksesta kuusi vuotta sitten. Hän toteaa asioiden liittyvän vuoden 2012 tapahtumiin, jolloin hän toimi yksityisyrittäjänä.

– En todellakaan ole ainoa ihminen Suomessa, jolle on käynyt konkurssi ja siinä on sitten paperitöissä epäonnistuttu.

Hän kertoo ottaneensa opiksi asiasta.

– Olen saanut siitä tosi paljon pontta tehdäkseni asioita paremmin, mutta myöskin opettaakseni ja auttaakseni muita. Olen auttanut ystäviäni perustamaan kymmeniä yrityksiä sen jälkeen ja olen pystynyt jeesaamaan prosesseissa. Tunnistan yritysten haasteita. Siinä mielessä voin sanoa, että olen hyvin pro pienyrittäjä. Ymmärrän sen tuskan siellä ja miten turvatonta se voi olla, kun ihminen epäonnistuu yrittäjyydessään.

Bibani uskoo myös, että konkurssin kokeminen on kasvattanut hänen luonnettaan ja tuonut resilienssiä.

Hän sanoo syyttäjän todenneen papereissa, ettei epäillyt Bibania suunnitellusta vilpillisestä toiminnasta, vaan ymmärsi Bibanin nuoren iän ja ehkä jopa välinpitämättömyyden.

Bibani haluaa vahvistaa vasemmistoliitossa sitä, miten puolue pystyy puhuttelemaan pienyrittäjiä.

– Meidän politiikassamme ehkä korostuu veropolitiikka ja omaisuuksien ja tulojen tasainen jakautuminen. Se oletus on aina se, että me haluamme kurittaa yrittäjiä ja kasvattaa veroja. Tämä ei pidä paikkaansa, Bibani sanoo, vaikka näkeekin nimenomaan omaisuuksien verottamiseen olevan tarvetta.

POLIITIKKONA Bibani kertoo itse olleensa aina vahvasti sen puolella, että siltoja on rakennettava eikä niitä pidä hajottaa.

Hän ei kuitenkaan näe, että vasemmistoliitto pystyisi tekemään nykytilassa olevien perussuomalaisten kanssa hallitusyhteistyötä.

– Samaan hengenvetoon haluan sanoa myös sen, että olen paikallispolitiikassa tehnyt hyvinkin paljon yhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Yksittäisissä asioissa näen, että voimme tehdä kaikkien kanssa yhteistyötä, mutta hallitusyhteistyötä perussuomalaisten enkä kyllä kokoomuksenkaan kanssa näe tässä ajassa ainakaan millään tavalla mahdollisena.

Vasemmistoliiton uusi puheenjohtaja valitaan 19. lokakuuta jäsenäänestyksen tuloksen perusteella puoluevaltuustossa. Jäsenäänestys alkoi toissapäivänä.

HALLA-AHO, KOKOOMUS ja VANTAANJOKI

DEMOKRAATTI teki Gashaw Bibanille myös sana-assosiaatiotehtävän, jossa hän joutui kertomaan nopeasti toimituksen valitsemien sanojen herättämät mielleyhtymät. Näin Bibani vastasi:

– Claes Andersson: Vahva vasemmistolainen

– Jussi Halla-aho: Rasisti

– Kokoomus: Suuryritysten renki

– Vantaanjoki: Ihana paikka rentoutua

– Palkkaharmonisaatio: Hyvä asia

Juttua korjattu klo 11.09 Bibani on Vantaan kaupunginvaltuuston varajäsen.