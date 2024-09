Tiistaina kello 00.01 alkavat Suomessa vaalit, joihin kyselyt povaavat jättiyllätystä – täällä supersuositun poliitikon seuraaja ratkeaa

Li Anderssonin seuraajan nimi on tiedossa 19. lokakuuta. Valinnan tekee vasemmistoliiton puoluevaltuusto, mutta sen ratkaisee neuvoa-antava jäsenäänestys, joka alkaa tiistaina minuuttia yli puolenyön. Rane Aunimo Demokraatti

Kirjoitin elokuussa rahtusen raflaavasti, että vasemmistoliiton puheenjohtajakisasta on tulossa pannukakku. “Käytännössä on jo selvää, että tänään kisaan ilmoittautuneesta Minja Koskelasta leivotaan Li Anderssonin seuraaja”, veistelin varmana viisaudestani.

Näin siksi, että kärkiehdokkaina pidetyistä poliitikoista Jussi Saramo, Hanna Sarkkinen, Aino-Kaisa Pekonen, Mai Kivelä, Veronika Honkasalo ja Timo Furuholm ilmoittivat jättävänsä kisan käymättä.

Näkyvistä vasemmistoliiton kansanedustajista vain Koskela lähti mukaan.

SITTEMMIN muutama asia on muuttunut tai saanut ainakin lisävaloa.

STT selvitti soittokierroksellaan parisen viikkoa sitten, että toinen ensimmäisen kauden kansanedustaja, kuopiolainen Laura Meriluoto sai useamman piirijärjestön johtajan tuen kuin helsinkiläinen Koskela.

Ylen “puoluevaikuttajille” suunnatussa kyselyssä elokuun alussa kärjessä oli puolestaan Veronika Honkasalo, joka ei ole siis kisassa mukana.

Vaalin kolmas ehdokas, Keravan aluevaltuutettu Gashaw Bibani lähti kisaan mukaan hyvällä urheiluhengellä ja osallistumisen riemusta. Hänen asemiaan ei kohottanut syyskuun alussa julkisuuteen tullut tieto seitsemän kuukauden ehdollisesta vankeusrangaistuksesta vuonna 2018.

Maakuntien hiljaisilla on toisinaan tapana näpäyttää etelän eliitin odotuksia puoluekannasta riippumatta ja siinä on kenties Meriluodonkin toivo.

VAIKKA jäsenäänestys ei ole puoluetta sitova, käytännössä puoluevaltuusto ja ehdokkaat kunnioittavat sen tulosta. Se joka saa eniten ääniä myös valitaan.

Kyselyiden perusteella Meriluodolla on ennakoimatonta kannatusta, vaikka harva puoluepiirien ulkopuolella on tiennyt hänestä mitään. Meriluoto ei ole myöskään Koskelan kaltainen liipasinherkkä some-tähti.

Maakuntien hiljaisilla on toisinaan tapana näpäyttää etelän eliitin odotuksia puoluekannasta riippumatta ja siinä on kenties Meriluodonkin toivo.

Jonkinlaista gallupnostettakin siis on, mutta reunahuomautukset ovat paikallaan. STT:n kiinni saamia piirijärjestöjohtajia on vaivaiset 13 ja USU:n kyselyyn vastasi 30 puoluevaltuutettua kaikkiaan 55 valtuutetusta.

Puheenjohtajavaalin ratkaisevat kuitenkin kaikki puolueen jäsenet ja heitä oli viime vuoden lopulla noin 13 000. Uusia jäseniä on tullut eduskuntavaalien jälkeen useita tuhansia ja he painottuvat etelän suuriin kaupunkeihin. Valtaosa uusista jäsenistä on naisia ja pääosa alle 40-vuotiaita.

NÄMÄKIN vaalit ratkaistaan viime kädessä siellä missä väkeä on, siis isommissa kaupungeissa. Uudet jäsenet ovat todennäköisesti motivoituneita ja aktiivisia.

Vaikka Koskela on asunut ja työskennellyt Lahdessa ja Turussa, hän on näiden vaalien helsinkiläinen ja edelleen ylivoimainen suosikki vaalien voittajaksi. Pelkäksi stadilaiseksi Koskelaa on silti vaikea leimata maakuntien miesten ja naisten lautakunnissa.

Kun Meriluoto uhrautui kieltäytymisaallon jälkeen puheenjohtakisaan mukaan, jopa vasemmistoliiton puoluelehti Kansan Uutiset otsikoi “yllätysnimestä Itä-Suomesta”.

Näin tuntemattoman henkilön nousu Li Anderssonin seuraajaksi lienee duunarihengessä tekemätön paikka.