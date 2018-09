”Millä tasolla henkilöstön mitoitus oikein on, jos jo vuorokaudessa tuotanto pysähtyy?” – Poikkeuslupien aalto yllätti Teollisuusliiton

SAK:lainen Teollisuusliitto pysäytti maanantaina puoliltaöin ylityöt liiton työpaikoilla. Se on vastatoimi maan hallituksen työelämää heikentäviä hankkeita kohtaan – viimeisimpänä on yritys madaltaa pienten yritysten työntekijöiden irtisanomissuojaa.

Puheenjohtaja Riku Aalto on saanut kentältä viestejä, että ylityökielto on pitänyt todella hyvin. Jo heti alkutahdeilla Aalto on yllättynyt yhdestä asiasta:

– Työnantajilta on tullut lukuisia yhteenottoja, että voisiko saada poikkeuslupaa ylityökiellon laistamiseksi. Olemme vastanneet kategorisesti, ettei poikkeuslupaa tule.

Yhteydenottojen määrä kertoo hänen mukaansa siitä, että Teollisuusliiton työmailla tehdään paljon ylitöitä.

– Jotkut yritykset ovat ilmoittaneet, että niiltä tyrehtyy toiminta kokonaan. Se laittaa miettimään, millä tasolla henkilöstön mitoitukset oikein ovat, jos vuorokauden kestänyt ylityökielto jo aiheuttaa heti tuotannon pysäyttämisen, Aalto ihmettelee.

Hän sanoo tilanteen osoittavan se, että tehtävät kasaantuvat vakituisessa työsuhteessa oleville. Syynä voi olla myös se, ettei ammattitaitoista työvoimaa ole saatavilla.

– Toki se liittyy myös siihen, että aika monella Teollisuusliiton sopimusalan työpaikalla on hyvä työllisyys- ja tilauskanta tällä hetkellä.

”Tässä vaiheessa toivomme, että tämä painostuskeino riittäisi.”

Ylityökiellon piirissä ovat lähes kaikki liiton sopimusaloilla työskentelevät työntekijät – pois lukien media- ja painoalan työntekijät, jakajat ja viestintäalan toimihenkilöt. Teollisuusliitossa on jäseniä noin 220 000.

Ylityökielto on voimassa toistaiseksi. Riku Aallon mukaan sen kestoa arvioidaan matkan varrella eli onko sillä toivottava vaikutus hallitukseen.

– Jos ei ole, ainakin alkuvaiheessa ylityökieltoa varmasti jatketaan. Tässä vaiheessa toivomme, että tämä painostuskeino riittäisi muuttamaan suunnan. Jos ei riitä, meillä on varastossa uusia, Aalto lupaa.

SAK:n hallitus on linjannut, että ainoa vaihtoehto lopettaa ay-liikkeen järjestölliset toimet on vetää lainsäädännön valmistelu pois. Kompromissille ei ole tilaa.

– Sisällön muuttaminen ei ole riittävä toimenpide. Vaikka irtisanomissuojan heikentämistä lievennettäisiin koskemaan entistä pienempiä yrityksiä, meille jäisi silti kaksi erilaista irtisanomiskäytäntöä, Aalto huomauttaa.