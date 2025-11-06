Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.11.2025 15:10 ・ Päivitetty: 6.11.2025 15:10

Poliisi: Ähtärin eläinpuiston talousrikosvyyhdissä 14 epäiltyä

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Karhu Ähtärin eläinpuistossa 18. lokakuuta 2025. Eläinpuistosta on jo tehty kaupat, jotta eläinten hoitaminen voi jatkua ja ne saavat pysyä Ähtärissä..

Pohjanmaan poliisi kertoo viimeistelevänsä esitutkintaa Ähtärin kaupungin talousjärjestelyistä. Tutkinnanjohtajan mukaan tutkittavissa talousjärjestelyissä on kyse eläinpuistoon liittyvistä yhtiöistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Esitutkinta koskee kaupungin ja sen läheisyhtiöiden välisiä lainajärjestelyjä ja vakuuksien myöntämisiä vuosina 2018-2020.

Poliisin mukaan esitutkinnassa on selvitetty kaupungin entisten ja nykyisten päättävien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden päätöksenteon toimivaltuuksia ja menettelyjä. Tapausta on tutkittu rikosnimikkeellä virka-aseman väärinkäyttö. Yhteensä neljäätoista ihmistä on kuultu rikoksesta epäiltynä.

Tutkinnanjohtaja Sakari Palomäki vahvistaa STT:lle, että läheisyhtiöillä tarkoitetaan Ähtärin eläinpuistoon liittyviä yhtiöitä.

Yksittäisiä yrityksiä hän ei lähde nimeämään, mutta esimerkiksi MTV:n uutiset kertoi helmikuussa, että kyse on ainakin Ähtärin eläinpuistosta, Snowpanda Resort Ähtäri Zoosta sekä Hotelli Mesikämmenestä. Esitutkinta käynnistettiin helmikuussa poliisille toimitettujen tutkintapyyntöjen perusteella.

ÄHTÄRIN eläinpuisto ja sen yhteydessä toiminut Hotelli Mesikämmen hakeutuivat syksyllä konkurssiin. Eläinpuisto oli yleisölle avoinna viimeisen kerran lokakuun lopulla.

Konkurssihakemuksen mukaan eläinpuiston velkojen arvioitu kokonaismäärä on lähes 17,1 miljoonaa euroa ja varojen arvioitu kokonaismäärä reilut 700  000 euroa.

Vuonna 2018 Ähtärin eläinpuistoon hankittiin Kiinasta kaksi jättiläispandaa. Lumin ja Pyryn vuokrasopimus oli alun perin 15-vuotinen, mutta syyskuussa 2024 eläinpuisto kertoi niiden ennenaikaisesta palautuksesta Kiinaan talousvaikeuksien takia.

