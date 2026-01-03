Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.1.2026 12:35 ・ Päivitetty: 3.1.2026 13:32

Poliisi esittää azerbaidzhanilaista Fitburg-miehistön jäsentä vangittavaksi

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA
Fitburg-aluksen epäillään vaurioittaneen tietoliikennekaapelia Suomenlahdella uudenvuodenaattona.

Poliisi esittää yhtä Fitburg-rahtialuksen miehistön jäsenistä vangittavaksi. Kyseessä on Azerbaidzhanin kansalainen, joka on toinen aiemmin pidätetyistä miehistön jäsenistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Poliisin mukaan vangittavaksi esitetyn asemaa miehistössä ei ole tutkinnallisista syistä mahdollista tarkentaa.

Poliisi on tehnyt azerbaidzhanilaisesta lauantaina vangitsemisvaatimuksen, joka käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa sunnuntaina, kertoo tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Risto Lohi keskusrikospoliisista STT:lle.

Toinen aiemmin pidätetyistä miehistön jäsenistä puolestaan määrättiin lauantaina matkustuskieltoon. Hän on Venäjän kansalainen. Näin ollen aluksen miehistöstä kolme on tällä hetkellä matkustuskiellossa.

Fitburg-aluksen epäillään vaurioittaneen tietoliikennekaapelia Suomenlahdella uudenvuodenaattona. Kaapelivaurio tapahtui Viron talousvyöhykkeellä lähellä Suomen talousvyöhykkeen rajaa. Suomen viranomaiset tavoittivat Fitburgin myöhemmin Suomen talousvyöhykkeellä ja ottivat aluksen haltuun Suomen aluevesillä.

POLIISI on aiemmin kertonut, että tapahtunutta tutkitaan rikosnimikkeillä törkeä vahingonteko, törkeän vahingonteon yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä.

Toistaiseksi nimikkeet ovat Lohen mukaan pysyneet ennallaan. Epäiltyjä tapauksessa ovat vangittavaksi esitettävä sekä kolme matkustuskieltoon määrättyä miehistön jäsentä.

Yhteensä aluksen miehistöön kuuluu 14 jäsentä. Heidän on kerrottu olevan Venäjän, Georgian, Kazakstanin ja Azerbaidzhanin kansalaisia.

- Kuulustelut ja tutkintatoimenpiteet maalla ja merellä jatkuvat, ja materiaalia käydään läpi, Lohi kertoo tutkinnan etenemisestä lähipäivinä.

Alukselta kerätyn aineiston analysointi kestää poliisin arvion mukaan useita viikkoja.

Juttu päivitetty Lohen kommenteilla klo 15.32.

