Kotimaa
2.1.2026 14:55 ・ Päivitetty: 2.1.2026 14:55
Poliisi kaapelirikosta: ”Kuulusteluissa tapahtumien kulku ja miehistön roolit ovat selkeytyneet”
Poliisi on jatkanut tietoliikennekaapelin vaurioittamisesta uudenvuodenaattona epäillyn rahtilaivan miehistön kuulusteluja. Poliisi kertoi perjantaina, että kaksi miehistön jäsenistä oli edelleen pidätettynä ja kaksi muuta asetettuna matkustuskieltoon.
- Kuulustelut ovat selkeyttäneet tapahtumien kulkua ja eri roolituksia miehistön jäsenten kesken. Kuulusteluita jatketaan edelleen, totesi tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Risto Lohi keskusrikospoliisista (KRP) tiedotteessa.
Poliisi kertoi, että tutkittavia epäiltyjä rikosnimikkeitä ovat törkeä vahingonteko, törkeän vahingonteon yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Poliisi huomauttaa, että nimikkeet voivat tarkentua esitutkinnan edetessä.
Yhteensä aluksen miehistöön kuuluu 14 jäsentä. Heidän on kerrottu olevan Venäjän, Georgian, Kazakstanin ja Azerbaidzhanin kansalaisia.
Poliisi kertoi keskiviikkona tiedotteessaan ja tiedotustilaisuudessa, että valtakunnansyyttäjä on antanut asiaa koskevan syytemääräyksen. Tämä ei pitänyt täysin paikkaansa, valtakunnansyyttäjän toimistosta kerrottiin STT:lle perjantaina.
Valtakunnansyyttäjän toimiston mukaan apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe antoi keskiviikkona poliisille suullisen määräyksen esitutkinnan aloittamisesta. Esitutkintalaissa mainittu valtakunnansyyttäjän syytemääräys puolestaan tarkoittaa syytteen nostamista, ei esitutkintaa koskevaa määräystä.
VARSINAINEN kaapelin rikkoutumispaikka sijaitsee Viron talousvyöhykkeellä. Poliisi kertoi, että se on jatkanut muiden viranomaisten kanssa vedenalaista paikkatutkintaa rikkoutuneen kaapelin ympäristössä.
Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turva johtaa rikospaikkatutkinnan vedenalaisia operatiivisia toimia yhteistyössä KRP:n kanssa.
- Tutkinnassa hyödynnetään Suomenlahden merivartioston monipuolista vedenalaisen toiminnan kalustoa, poliisi kertoi tiedotteessa.
Myös Puolustusvoimat antaa virka-apua kaapelivaurion tutkintaan.
KRP on lisäksi perustanut kansainvälisen tutkintaryhmän yhdessä Viron kanssa.
LIIKENNE– ja viestintävirasto Traficomin uudenvuodenaattona aloittaman satamavaltiotarkastuksen Fitburg-aluksella tapahtuvat toimet Kantvikin satamassa Kirkkonummella on saatu päätökseen, kerrottiin poliisin perjantaisessa tiedotteessa. Tarkastuksessa varmistettiin, että alus täyttää sitä koskevien kansainvälisten yleissopimusten vaatimukset.
- Alus oli ikäänsä nähden normaalissa kunnossa. Tarkastuksen aikana testasimme laitteita sekä tarkastimme aluksen tilojen, laitteiden, varusteiden ja järjestelmien kunnon ja vaatimustenmukaisuuden sekä valvoimme aluksen henkilöstön pitämän turvallisuusharjoituksen, kertoi Traficomin merenkulkujohtaja Sanna Sonninen tiedotteessa.
Traficomin mukaan havaittujen puutteiden määrä oli aluksen ikään nähden tavanomainen ja puutteet olivat lieviä. Alus on valmistunut vuonna 2001. Traficom kertoi, ettei tarkastuksessa havaittu sellaisia puutteita, jotka vaarantaisivat turvallisuuden. Satamavaltiotarkastuksen tuloksista valmistuu raportti ensi viikolla.
Satamavaltiotarkastuksessa tarkastetaan, että aluksella on voimassa olevat, yleissopimusten perusteella alukselta vaadittavat todistuskirjat sekä muut asiakirjat sekä se, että aiemman satamavaltiotarkastuksen puutteet on korjattu. Lisäksi aluksen yleinen kunto tarkastetaan silmämääräisesti.
Teksti: STT/Ville Väänänen
