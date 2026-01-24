Ulkomaat
24.1.2026 13:58 ・ Päivitetty: 24.1.2026 13:58
Politico: Yhdysvallat ja EU haluavat kerätä noin 800 miljardia dollaria Ukrainan jälleenrakentamiseen
Yhdysvallat ja EU haluavat kerätä noin 800 miljardia dollaria varoja Ukrainan jälleenrakentamiseen, kertoo Politico.
Politico kertoo saaneensa käsiinsä asiakirjan Ukrainan jälleenrakentamissuunnitelmasta 10 vuodelle. Lehden mukaan suunnitelma on osa Yhdysvaltojen 20 kohdan rauhansuunnitelmaa.
Varat olisi lehden mukaan määrä kerätä sekä valtioilta että yksityisiltä sijoittajilta.
Suunnitelma on Politicon lähteiden mukaan jaettu tällä viikolla EU-maiden johtajille. Suunnitelmaan kuuluu myös nopeutettu pääsy Ukrainalle EU:n jäseneksi, Politico kertoo.
