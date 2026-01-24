Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

24.1.2026 13:58 ・ Päivitetty: 24.1.2026 13:58

Politico: Yhdysvallat ja EU haluavat kerätä noin 800 miljardia dollaria Ukrainan jälleenrakentamiseen

LEHTIKUVA / AFP
Vesiputkia korjattiin kiovalaisen asuinrakennuksen ulkopuolella Venäjän iskun jälkeen 23. tammikuuta 2024.

Yhdysvallat ja EU haluavat kerätä noin 800 miljardia dollaria varoja Ukrainan jälleenrakentamiseen, kertoo Politico.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Politico kertoo saaneensa käsiinsä asiakirjan Ukrainan jälleenrakentamissuunnitelmasta 10 vuodelle. Lehden mukaan suunnitelma on osa Yhdysvaltojen 20 kohdan rauhansuunnitelmaa.

Varat olisi lehden mukaan määrä kerätä sekä valtioilta että yksityisiltä sijoittajilta.

Suunnitelma on Politicon lähteiden mukaan jaettu tällä viikolla EU-maiden johtajille. Suunnitelmaan kuuluu myös nopeutettu pääsy Ukrainalle EU:n jäseneksi, Politico kertoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

24.1.2026 11:06

Ukrainan jälleenrakentamisessa kannattaa olla mukana jo nyt – ”Kun rauha tulee, sinne tulee suurin ryntäys”

Ulkomaat

24.1.2026 09:33

Venäjä iski yöllä Kiovaan ja Harkovaan – ”Putinin ohjukset iskivät myös neuvottelupöytään”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
22.1.2026
Grönlanti-kiista tuli ja suli: montako kertaa vielä ennustamme Trumpin peliliikkeet väärin?
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
23.1.2026
Arvio: Iida Sofia Hirvosen romaanissa kapitalismin hämähäkinverkko kietoutuu ympärillemme, eikä kapina ole mahdollista
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU