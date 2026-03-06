Ulkomaat
6.3.2026 09:51 ・ Päivitetty: 6.3.2026 09:51
Politiikan poikkeustila jatkuu Kosovossa – taas uudet vaalit
Kosovon presidentti Vjosa Osmani on hajottanut maan parlamentin, koska lainsäätäjät eivät päässeet sopuun uuden presidentin nimityksestä perustuslain vaatimassa ajassa.
Luvassa on jälleen uudet vaalit.
Päätös on syöksemässä Kosovon takaisin poliittiseen kriisiin, joka on vallinnut maassa viime vuoden alussa pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen.
Silloin mikään ryhmittymä ei onnistunut saamaan enemmistöä.
VIIME JOULUN alla maassa järjestettiin uudet parlamenttivaalit, joissa lähes vuoden ajan virkaa tekevänä pääministerinä toimineen Albin Kurtin Vetevendosje-puolue otti vaalivoiton.
Parlamentti nimitti Kurtin pääministeriksi helmikuussa.
