Politiikka on puurtamista, eikä uurastusta aina palkita otsikoilla

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ilmoittaa tiedotteessaan (8.11.) luopuvansa eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajuudesta. Purran mukaan hallintovaliokunnan johtaminen on tällä hetkellä tavallistakin vaativampaa, sillä ”asioita on valtavasti.” Jouni Gustafsson

”Tämän yhdistäminen vaaleja kohti menevän puolueen johtamiseen ja puheenjohtajan muihin velvoitteisiin ei parhaalla mahdollisella tavalla enää onnistuisi. Valitettavasti valiokunnissa tehtävä työ ei usein tunnu olevan sen paremmin lehdistön kuin äänestäjienkään mielestä kovin relevanttia. Se ei ole mediaseksikästä; se on puurtamista”, toteaa Purra tiedotteessaan.

Politiikka on puurtamista. Se on yhteisten asioiden päättämistä, pitkiä kokouksia ja ihmisten kuulemista. Se on ennen kaikkea kunnia ja luottamuksen osoitus äänestäjiltä, jotka luottavat siihen, että valtaapitävät poliitikot priorisoivat yhteisten asioiden hoitamisen ja päätöksenteon, vaikka se ei aina olisi mediaseksikästä.

Puolueiden puheenjohtajilla on rooli ja vastuu osoittaa, että nykyisten ja tulevien kansanedustajien ensisijainen tehtävä on rakentaa suomalaista yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi, reilummaksi ja inhimillisemmäksi – päätös kerrallaan, ei klikkiotsikoiden mukaan.

Voidaan kuitenkin olla yhtä mieltä Purran kanssa siitä, että valiokuntien työskentelystä ja asiantuntijoiden lausunnoista olisi syytä uutisoida useammin.

Demokratian kannalta olisi tärkeää, että tulevaisuudessa politiikan uutisoinnissa huomioitaisiin paremmin asiakeskeisyys ja tuotaisiin poliittinen valmistelu lähemmäs ihmisiä. Poliitikot eivät aina asiakysymyksillä ylitä uutiskynnystä ja siksi ihmisten arkeen todella vaikuttavat päätökset voivat jäädä uutispimentoon. Tämä kannustaa poliitikkoja tekemään populistisia ulostuloja, joissa näkyvyyden tavoittelu on itse asiaa tärkeämpää.

Kirjoittaja on Uudenmaan SDP:n toiminnanjohtaja.