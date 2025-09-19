Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.9.2025 05:30 ・ Päivitetty: 19.9.2025 05:57

Nyt se on virallista: hallitus vie Postin pörssiin

Posti ilmoittaa suunnittelevansa pörssilistautumista. Valtioneuvosto uskoo, että listaaminen tukisi Postin kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia.

Posti ja hallitus kertoivat perjantaina jo pitkään huhutun uutisen valtionyhtiö Postin pörssiinmenoaikeista. Valtioneuvoston tiedotteen mukaan valtion omistajaohjausosasto on arvioinut asiaa perusteellisesti ja päätynyt ehdottamaan yhtiön listautumista Helsingin pörssiin.

Pääomistaja valtio sanoo haluavansa listautumisella paitsi varoja itselleen, myös uusia markkinaehtoisia omistajia jotka pystyvät rahoittamaan Postin liiketoiminnan kehittämistä ja investointeja.

Valtio aikoo omistajaohjausministeri Joakim Strandin (rkp) mukaan pysyä yhä enemmistöomistajana. Nykylain mukaan se voi vähentää nykyistä täyttä omistustaan 51 prosenttiin asti.

– Uskon, että prosessilla olisi myös taloudellista toimeliaisuutta ja yhteiskunnallista keskustelua virkistävä vaikutus, Strand sanoo tiedotteessa.

LISTAUTUMISESSA valtio myisi osakkeitaan vapaille markkinoille ja Posti suuntaisi myös osakeannin henkilöstölleen.

– Visiomme on olla kansainvälinen, yhä kannattavampi jakelu- ja logistiikkayhtiö. Toteutuessaan listautuminen auttaisi meitä tällä matkalla, sanoo Postin toimitusjohtaja Antti Jääskeläinen yhtiönsä tiedotteessa.

Posti on arvioinut, että sillä olisi laajentumismahdollisuuksia etenkin logistiikan ja verkkokaupan alati kasvavien pakettikuljetusten kautta. Perinteisen postitoiminnan yhtiö uskoo vähenevän tasaisesti lähivuosina.

Postilla on sekä yksityisiä että julkisen sektorin asiakkaita. Valtioneuvosto sanoo tiedotteessaan, ettei listautuminen vaikuttaisi postilaissa määriteltyihin jakeluvelvoitteisiin.

Yhtiöllä on Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa yhteensä noin 15000 työntekijää.

POSTIA ON YRITETTY saada pörssiin aiemminkin. Pisimmillään aikeet olivat Verkkouutisten mukaan Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana keväällä 2018. Listautumispäivä oli jo kokoomuksen ja keskustan tuella sovittu, mutta perussuomalaisista irtautunut Timo Soinin hallituspuolue Siniset torppasi hankkeen.

Perussuomalaiset ovat nytkin karsastaneet aikeita.

Runsas viikko sitten perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ilmoitti viestipalvelu X:ssa pitävänsä pörssihuhuja huolestuttavina, eikä uskonut että listautuminen olisi ”minkään edun” mukainen.

Alan ammattiliittojen mukaan muualla Euroopassa tehdyt postien yksityistämiset ja pörssiinviemiset ovat johtaneet tehokkuusvaatimusten kasvuun, kannattamattomiksi luokiteltujen palveluiden karsimiseen etenkin syrjäseuduilta sekä työntekijämäärän vähenemiseen.

 

