Postin pörssiinmeno kiinnosti – osakemyynti ylimerkittiin moninkertaisesti

Postin pörssilistautuminen kiinnosti sekä yksityishenkilöitä että institutionaalisia sijoittajia Suomessa ja ulkomailla. Valtioneuvosto kertoo tiedotteessaan, että sekä yleisömyynti että instituutiomyynti ylimerkittiin moninkertaisesti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaupankäynnin Postin osakkeilla on alkamassa Helsingin pörssin pre-listalla perjantaina ja päälistalla ensi viikon tiistaina. Osakkeiden myyntihinta oli 7,50 euroa osakkeelta.

Osakemyynnin ja listautumisen jälkeen valtiolle on jäämässä Postissa vajaan 66 prosentin omistusosuus, olettaen, että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Valtion osuus voi laskea vuoden kuluessa 65,6 prosenttiin, jos bonusosakkeet hyödynnetään täysimääräisesti. Bonusosakkeita saa, jos on merkinnyt yleisömyynnissä bonusosakkeisiin oikeuttavia osakkeita ja pitää ne omistuksessaan vuoden päivät.

Osakemyyntiin osallistui yhteensä noin 11 000 yksityishenkilöä. Yleisömyynnissä myytävien osakkeiden määrä korotettiin hyvän kysynnän vuoksi miljoonasta osakkeesta yhteensä 2 668 000 osakkeeseen.

Postin osakkeita merkinnyt yksityissijoittaja saa merkitsemänsä määrän täysimääräisesti 100 osakkeeseen asti ja ylittävästä osuudesta noin 19,5 prosenttia. Esimerkiksi 200 osaketta merkinnyt yksityishenkilö saisi siten noin 120 osaketta. Bonusmyynnissä sata osaketta ylittävistä merkinnöistä saadaan noin 29,9 prosenttia.

INSTITUUTIOMYYNNISSÄ merkintöjä saatiin Suomen lisäksi ennen kaikkea Pohjoismaista ja Britanniasta. Kotimainen yleisö omistaa osakemyynnin jälkeen Postin osakkeista noin 8 prosenttia ja institutionaaliset sijoittajat noin 26 prosenttia.

Valtio-omistaja oli listautumisen tulokseen tyytyväinen.

- Yksi hallitusohjelman tavoitteista on kotimaisen omistajuuden vahvistaminen sekä piensijoittajien osallistumismahdollisuuksien edistäminen valtion osakeanneissa. On erityisen hienoa, että Postin listautumisessa myös kotimaisen yleisön kiinnostus oli vahvaa ja että kansalaiset voivat osallistumisellaan vahvistaa kotimaista omistajuutta, totesi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ylijohtaja Maija Strandberg tiedotteessa.

Myös Postin hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae kiitteli listautumismyynnin tulosta.

- Toivotan kaikki uudet omistajat lämpimästi tervetulleiksi. Erityisen ilahtunut olen siitä, kuinka lukuisat postilaiset ovat osakeostoillaan näyttäneet uskonsa yhtiöömme. Posti on hyvässä kunnossa kohti tulevaisuutta, listautuminen tukee kasvun jatkumista ja pörssiyhtiönä myös taloudellinen joustavuus paranee, hän sanoi Postin tiedotteessa.