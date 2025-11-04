”Potkulaille” huutia JHL:ltä: ”Ainoa varma seuraus on irtisanomisten lisääntyminen”

Hallituksen ”potkulaki” lisää epävarmuutta työelämään, eikä tutkimusnäyttöä työllisyysvaikutuksista ole, ammattiliitto JHL moittii. Demokraatti Demokraatti

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström huomauttaa, että todellinen ongelma suomalaisessa lainsäädännössä ei ole liian korkea henkilökohtainen irtisanomiskynnys.

– Kynnys irtisanoa henkilöstöä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla on sen sijaan jo nyt liian matala, hän sanoo tiedotteessa.

Palkansaajajärjestönen potkulaiksi ristimä hallituksen esitys helpottaa irtisanomista. Esityksen mukaan työntekijän irtisanomiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy nykyisen asiallisen ja painavan syyn sijaan. Esitystään hallitus on perustellut työllistämiskynnyksen madaltamisella ja pienten sekä keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamisella.

JHL muistuttaa, ettei tutkimusnäyttöä irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutuksista ole. Halllituksen omassa esityksessäkin todetaan, että vaikutukset olisivat vähäisiä tai pieniä.

– Ainoa varma seuraus on irtisanomisten lisääntyminen, Ekström sanoo.

Hän arvioi muutoksen aiheuttavan ”merkittävää oikeudellista epävarmuutta”. Hän huomauttaa, että vuosikymmenten aikana vakiintunut oikeuskäytäntö menettää suuren osan merkityksestään. Ekström arvioi, että henkilöperusteisiin irtisanomisiin liittyvät oikeudenkäynnit lisääntyvät väistämättä.

– Uuden oikeuskäytännön muodostuminen vie vuosia. Epävarmuus työelämässä kasvaa. Se on äärimmäisen epätoivottu kehityssuunta.

Myönteisenä Ekström pitää kuitenkin sitä, että hallitus on ottanut lausuntokierroksella esitetystä kritiikistä vaarin ja poistanut esityksestä varoitusmenetelyyn liittyneet helpotukset.

Ekström on tyytyväinen myös siitä, että hallitus luopui alisuoriutumisen kirjaamisesta lakiin irtisanomisperusteena. Kirjaus olisi Ekströmin mukaan vaarantanut etenkin ikääntyneiden ja osatyökykyisten työntekijöiden aseman.