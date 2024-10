PS-kansanedustaja iski Palestiina-tiedotteella heti Stubbin ja Orpon infojen jälkeen

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) järjestivät tänään tiedotustilaisuudet Suomen ulkopoliittisesta linjasta – ja heti perään Vilhelm Junnila (ps) nokitti kaksikkoa omalla tiedotteellaan. Demokraatti Demokraatti

Tp-utvassa eli ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteisessä kokouksessa muun muassa selvennettiin hallituksen linjaa taannoisessa YK-äänestyksessä. Siinä Suomi oli tukenut sitä, että Israelin siirto­kunnat miehitetyillä palestiinalais­alueilla todetaan laittomiksi ja miehitys pitäisi lopettaa vuoden sisällä.

Stubb painotti tänään tiedotustilaisuudessaan, että Suomi äänestää aina kansainvälisen oikeuden mukaisesti, kansainvälisen tuomioistuimien päätösten tukemiseksi sekä sellaisten ratkaisujen puolesta, jotka tuomitsevat laittomat aluevaltaukset.

Kolme tuntia Stubbin ja pari tuntia Orpon mediatilaisuudesta Suomen Etyj-valtuuskunnan perussuomalainen varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.) teki erikoisen vastavedon.

Hän kertoi omassa tiedotteessaan, mitä oli sanonut Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Dublinin syysistunnon ohessa järjestetyssä Välimeren alueen kysymyksiin keskittyneessä teemakokouksessa.

Junnila kertoi korostaneensa keskustelussa dialogin välttämättömyyttä ja miten tämä on ollut johdonmukaisesti kansainvälisen yhteisön näkemys niin YK:ssa kuin Etyjissä, kun on yritetty rakentaa poliittista ratkaisua konflikteille.

Tämän jälkeen hän viittasi YK-äänestykseen, josta hallituksen sisällä on esitetty kriittisiä äänenpainoja niin kristillisdemokraateista kuin perussuomalaisistakin. Lisää aiheesta Suomen kovin lapanen teki sen jälleen – hävisi arvokiistan mutta selvisi taas hallituksessa voittajana

– YK:n yleiskokouksen Palestiinaa koskeva, valitettavan yksipuolinen päätöslauselma on omiaan kasvattamaan jakolinjaa, ei kaventamaan sitä, Junnila sanoo korostaneensa teemakokoukselle.

Näin hän käytännössä arvosteli Suomen ulkopoliittisen johdon asiaan valitsemaa kantaa.

JUNNILAN mukaan ”kaikki israelilaiset panttivangit on vapautettava ehdoitta” ja että ”aseelliset terroristiryhmät on riisuttava aseista tavalla tai toisella, jotta palestiinalaisilla on mahdollisuus normaaliin elämään, ja toisaalta Israelilla vakaa turvallisuusympäristö.”

Junnila vetosi myös arabimaiden edustajiin, jotka toimivat Etyjin Välimeri-foorumin partnereina.

– Kehotan tuomitsemaan julkisesti Hamasin Palestiinan asialle aiheuttaman vahingon. Edistämällä maltillisia vaihtoehtoja ja tukemalla laillista hallitusta Gazassa voimme luoda perustan rauhalle, Junnila linjasi.