Puhemiesneuvostossa tiukka äänestys: Apteekkilakia ei lähetetä uudelleen perustuslakivaliokuntaan

Eduskunnan puhemiesneuvosto päätti tiistaina äänin 9-7, ettei niin sanottua apteekkilakia lähetetä enää uudelleen perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Opposition edustajat olisivat palauttaneet lain vielä sille.

Apteekkariliitto vaati aiemmin apteekkitalouden uudistusta koskevaa hallituksen lakiesitystä vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan tarkastettavaksi. Liiton mukaan esitys on edelleen perustuslain vastainen, vaikka siitä on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö, johon myös PeV on antanut lausuntonsa.

Valiokunnassa tehdyt muutokset eivät liiton mukaan estä apteekkeja ajautumasta kannattamattomiksi tai jopa tappiollisiksi. Sen seurauksena olisivat apteekkiverkoston harvenemisen myötä muun muassa palvelujen heikkeneminen, pidemmät asiointimatkat ja muuhun terveydenhuoltoon kohdistuva lisäkuormitus.

DEMARIEDUSTAJISTA muun muassa Suna Kymäläinen kritisoi lakia voimakkaasti kannanotossaan.

– Suomessa on tällä hetkellä 19 tappiollista apteekkia. Nyt hyväksytyn esityksen seurauksena määrä kasvaisi 20:lla, jolloin tappiollisia apteekkeja olisi yhteensä noin 39. Esitys ajaa vielä enemmän apteekkeja kannattamattomiksi, ja näin on arvioinut myös lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, hän sanoo tiedotteessa.

Kymäläisen mukaan esitettyjen muutosten seurauksena apteekkimarkkinoilla olisi nykyiset ja uudet apteekit huomioiden yhteensä 134 apteekkia, jotka olisivat joko laskennallisesti tappiollisia tai joiden vuotuinen voitto jäisi 0-100 000 euroon.

– Tällaisia apteekkeja voidaan pitää käytännössä kannattamattomina, sillä apteekkarille ei jää verojen, mahdollisten lainanhoitokulujen ja välttämättömien investointien jälkeen kohtuullista toimeentuloa. Käytännössä palkka jäisi usein selvästi alle proviisorin keskipalkan. Lisää aiheesta Apteekkariliitolta poikkeuksellinen vaatimus – ”Tämä ei nyt täyty”

Hän huomauttaa, että valiokunnan asiantuntijakuulemistenkaan mukaan esityksen julkiseen talouteen laskettuja säästöjä ei todennäköisesti tulla saavuttamaan. Myös Kymäläinen on tiedotteessaan huolissaan siitä, että apteekkiverkoston harvetessa kustannukset voivat siirtyä muualle sosiaali- ja terveydenhuoltoon, palvelut heiketä ja ihmisten tarvitsema lääkehoito viivästyä tai estyä.

KÄYTÄNNÖSSÄ uusi kierros perustuslakivaliokunnassa tarkoittaisi apteekkiesityksen irrottamista ensi vuoden budjetista. Lakiesitystä koskeva sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö on tiistaina ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa.

