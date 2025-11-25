Puola hävisi oikeudessa – toisessa jäsenmaassa solmittu samaa sukupuolta olevien liitto on tunnustettava

Kaikkien EU-maiden on tunnustettava toisessa jäsenmaassa solmittu samaa sukupuolta olevien avioliitto, vaikka se ei olisikaan sallittu maan oman lainsäädännön mukaan, päätti Euroopan unionin tuomioistuin tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta oli tuomioistuimelle valittanut puolalaispariskunta, josta toisella on myös Saksan kansalaisuus. He menivät naimisiin Berliinissä vuonna 2018.

Kun pari muutti takaisin Puolaan ja halusi avioliittonsa rekisteröitävän siellä, se ei onnistunut, koska samaa sukupuolta olevien liitot eivät ole sallittuja Puolassa.

- Aviopuolisoilla on EU:n kansalaisina oikeus vapaaseen muuttoon ja asumiseen jäsenmaissa. Samalla heillä on oikeus elää normaalia perhe-elämää näin tehdessään, oikeuden päätöksessä sanotaan.