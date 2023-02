Puolueiden kannat selventyvät – Nato-jäsenyys hyväksyttäneen jo tällä vaalikaudella eduskunnassa

Eduskuntaryhmät ovat kääntymässä kannalle, jonka mukaan eduskunnan on päätettävä Nato-jäsenyydestä jo tämän vaalikauden aikana. Johannes Ijäs Demokraatti

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, ettei Turkin ja Unkarin ratifiointeja jäädä odottelemaan. Aiemmin puolueiden valtavirtakanta oli epäselvä tai kallellaan siihen suuntaan, että Suomessa odoteltaisiin kaikkia ratifiointeja, jolloin Nato-jäsenyyspäätöksen viimeistely eduskunnan osalta saattaisi siirtyä tulevalle vaalikaudelle.

Kokoomus on ilmoittanut jo aiemmin tällä viikolla kannattavansa asian nopeaa käsittelyä.

Keskustan eduskuntaryhmä käsitteli asiaa tänään.

– Keskustan eduskuntaryhmä kannattaa, että Nato-jäsenyysasia käsitellään tämän eduskunnan aikana, keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jouni Ovaska kertoi toimittajille ryhmän kokouksen jälkeen.

– On tärkeää, että eduskunta, joka on päätökset tällä kaudella jo tehnyt ja päättänyt hakea Nato-jäsenyyttä, hoitaa asian omalta pöydältään.

Ovaskan mukaan keskustan päätös oli yksimielinen ja selvä.

VIHREÄN eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kertoo myös, että vihreillä on yksimielisesti valmius viedä prosessi maaliin tämän eduskuntakauden aikana.

– Siitä ei ole puolueiden välillä erimielisyyttä, että yhteinen tavoite on, että Suomi ja Ruotsi menevät Natoon yhdessä ja mahdollisimman nopeasti.

Sekä Hyrkkö ja Ovaska uskovat, että puolueet löytävät päätösaikataulusta yksimielisyyden. Vasemmistoliitto ja RKP ovat olleet muita nihkeämpiä nopealle etenemiselle.

STT:n mukaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmä odottaisi puuttuvia ratifiointeja Turkilta ja Unkarilta. Perussuomalaiset ei linjannut asiasta tänään.

– Olemme yhteistyöhaluisia muita puolueita kohtaan, koska asia on koko maamme yhteinen. Uskoakseni mietintö on saatettavissa maaliin tällä vaalikaudella, mutta keskustelemme asiasta lisää perjantaina, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi Demokraatille eilen.

– Pyritään huomenna saavuttamaan yhteisymmärrys asiasta ryhmien kesken. Eduskunnassa tapahtuva prosessi on oma asiansa ja molemmilla etenemispoluilla – päätös ennen tai jälkeen vaalien – on omat puolensa. Oleellista on se, että Suomi ja Ruotsi hoitavat ratifiointinsa kuntoon ja että yhdessä toimimme niin, että yhteinen päämäärä yhteisestä NATO-jäsenyydestä toteutuu mahdollisimman nopeasti ja jouhevasti, RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz kommentoi tänään tekstiviestitse Demokraatille puolueen ryhmäkokouksen jälkeen.

Eduskuntapuolueet kokoontuvat huomenna puntaroimaan Nato-käsittelyn aikataulua puhemies Matti Vanhasen (kesk.) johdolla.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi tänään medialle, että puolueelle on ollut tärkeää alusta lähtien, että Nato-askeleet tehdään mahdollisimman laajalla parlamentaarisella yhteisymmärryksellä ja yhteistyössä ulkopoliittisen johdon kanssa.

– Jos laaja konsensus löytyy, olemme valmiit viemään tämän lain maaliin tällä vaalikaudella.

Lindtmanin mukaan tämä on eduskuntaryhmän yhteinen näkemys.

– Samaan aikaan on syytä todeta, että Suomen, Naton, Pohjois-Euroopan ja Ruotsin turvallisuuden kannalta kaikkein paras vaihtoehto on, että Suomi ja Ruotsi tulisivat Naton jäseniksi yhtä aikaa. Tästä parhaasta vaihtoehdosta meidän ei kannata luopua, vaan hoitaa laki nyt tällä vaalikaudella ja tavoitella edelleen sitä, että tulisimme mahdollisimman nopeasti yhtä aikaa Ruotsin kanssa ratidioiduiksi Naton jäseniksi.

KRISTILLLISDEMOKRAATTIEN puheenjohtaja Sari Essayah kertoo Demokraatille, ettei hänen puolueensa eduskuntaryhmä ole vielä käsitellyt asiaa. Henkilökohtaisesti hän katsoo, että Nato-jäsenyysasia pitäisi saattaa päätökseen tällä vaalikaudella eduskunnan osalta.

Samaa mieltä on aiemmin ollut myös puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen.

Sari Essayah muistuttaa, että valiokunnat ovat jo antaneet lausunnot Natosta. Jos asia siirtyisi uudelle eduskunnalle, hän pohtii, että uusien kansanedustajien pitäisi voida itse tehdä päätökset ja prosessi alkaisi uudestaan.

– Ei voi ajatella niin, että lausunnot olisivat vanhalta eduskunnalta ja mietintö tulisi uudelta.

Aiemmin esimerkiksi puhemies Matti Vanhasen (kesk.) ajatuksena on ollut, että ulkosasiainvaliokunta tekisi mietintönsä Nato-jäsenyydestä viittä vaille valmiiksi ja seuraava eduskunta voisi sitten tarvittaessa hyväksyä sen.

Suomi ja Ruotsi voivat päästä Natoon vasta sitten, kun kaikki sen jäsenmaat ovat ratifioineet maiden hakemukset.