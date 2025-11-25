Purra pitää tarkkailuluokkaa varoitusmerkkinä – ”Ja kyllä, leikkaukset leikkaavat myös kasvua lyhyellä aikavälillä”

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) pitää Suomen mahdollista joutumista EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn varoitusmerkkinä huonosta tulevaisuudesta. Demokraatti Demokraatti

Purra toteaa valtiovarainministeriön sivuilla kirjoittamassaan kolumnissa, että hallitus ottaa varoituksen vakavasti.

– Olemme ryhtyneet jo sopeutustoimiin, mutta lisää toimia tarvitaan tulevina vuosina, Purra kirjoittaa.

Kuluvana vuonna valtion budjettitalouden alijäämä ilman korkomenoja on noin 11 miljardia euroa.

– Otamme velkaa lisää siis valtavan määrän.

Valtiolla on velkaa pian 200 miljardia euroa. Edes menojen karsiminen ei ole velkaantumista hillinnyt huonon taloussuhdanteen vuoksi. Purran mukaan julkista taloutta vahvistavat työllisyystoimet hidastavat velkaantumista täydellä painollaan vasta suhdanteen käännyttyä.

– Ja kyllä, leikkaukset leikkaavat myös kasvua lyhyellä aikavälillä.

Tekemättä ei Purran mukaan voi silti jättää.

EU:N KOMISSIO esitti raportissaan tiistaina arvion alijäämäkriteerin rikkoutumisesta Suomen kohdalla.

– Tämän jälkeen komissio esittää EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvostolle (Ecofin) menettelyn käynnistämistä ja suositukset tilanteen korjaamiseksi. Neuvosto hyväksyy menettelyn käynnistämisen ja suositukset tilanteen korjaamiseksi määräenemmistöllä.

Jäsenmaalle suositellaan julkisen talouden sopeutuspolkua, jota noudattamalla alijäämä saadaan alle 3 prosentin. Jos tätä korjaavaa nettomenopolkua ei noudateta, maalle voidaan määrätä sakko.

– Varsinaisia sakkoja ei ole vielä ikinä määrätty, Purra huomauttaa.

Purra toistaa ajatuksensa ensi hallituskaudella tarvittavista 10 miljardin sopeutuksista.

– Tarvitsemme entistä enemmän realismia ja kykyä tunnustaa ikävät tosiasiat. Tehottomiin yritystukiin ei ole varaa, työn pitää olla kannustavaa, tulonsiirtoihin nojaava maahanmuutto on huono diili.

Purran mukaan Suomen kansantalous tarvitsee kokonaisvaltaisen kasvuremontin.

– Sen täytyy koostua koulujemme opetuksen ja oppimisen korjauksesta, vaatimustason nostosta kaikkialla, perusteellisesta priorisoinnista ja menoleikkauksista sekä rakenneuudistuksista. Terve kasvu syntyy markkinatalouden pohjalta, ei ylläpitämällä OECD-maiden suurimpiin kuuluvaa julkista sektoria tai keksimällä uusia tukia jaettavaksi sinne tänne.