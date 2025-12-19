Putinin maraton oli tuttua juttua – Asiantuntija: ”Silmiä räpäyttämättä hän vapautti itsensä”

Venäjän presidentti Vladimir Putinin perinteinen loppuvuoden lehdistötilaisuus oli tuttujen argumenttien toistamista, arvioi STT:lle Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Putin vastasi tilaisuudessa valikoituihin kansalaisten kysymyksiin sekä lehdistön uteluihin. Teemat vaihtelivat rauhanneuvotteluista Venäjän talousnäkymiin ja lapsiperheille myönnettäviin tukiin.

Keskeisimmäksi teemaksi Himasen mukaan nousi Ukrainan sota. Putin antoi ymmärtää, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin elokuussa isännöimässä Alaskan kokouksessa oltiin hyvin lähellä rauhansopimusta, mutta sittemmin Ukraina ja eurooppalaiset ovat sotkeneet neuvotteluprosessia.

Presidentti kertoi Venäjän myöntyneen neuvotteluissa joihinkin kompromisseihin ja kiisti Venäjän hidastelleen neuvotteluissa. Putin korosti pallon neuvotteluiden suhteen olevan nyt täysin lännellä ja Ukrainalla.

Putin myös painotti jälleen, ettei Venäjä aloittanut sotaa, vaan syytti tästä lännen tukemaa Ukrainaa.

- Silmiä räpäyttämättä hän vapautti itsensä ja Venäjän kaikesta syyllisyydestä tähän sotaan, Himanen kuvailee.

PUTINILTA kysyttiin myös uusien erikoissotilasoperaatioiden mahdollisuudesta. Erikoissotilasoperaatio on Venäjän käyttämä termi maan Ukrainassa käymästä hyökkäyssodasta.

Presidentti vastasi, että Venäjä ei hyökkää muita maita vastaan niin kauan kuin Venäjää kohdellaan kunnioittavasti.

- Operaatiota ei tule, jos kohtelette meitä kunnioittavasti ja otatte intressimme huomioon, aivan kuten me olemme jatkuvasti yrittäneet huomioida teidän intressejänne, Putin vastasi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n toimittajan kysymykseen aiheesta.

Putin myös mainitsi Yhdysvaltain tuoreen kansallisen turvallisuuden strategian ja huomautti, ettei Venäjää esitetä siinä uhkana. Viestinsä Putin osoitti erityisesti sotilasliitto Naton pääsihteerille Mark Ruttelle.

HETI lehdistötilaisuuden alussa Putin sanoi Venäjän olevan valmis lopettamaan Ukrainan sodan rauhanomaisin keinoin. Hän kuitenkin kertoi, ettei usko Ukrainan olevan valmis sopimaan rauhasta.

Putin kuvaili Venäjän joukkojen etenemistä rintamalla Ukrainassa. Hän muun muassa toisti väitteen siitä, että Venäjä olisi saanut hallintaansa Ukrainan koillisosassa sijaitsevan Kupjanskin kaupungin. Kupjanskista on käyty kiivaita taisteluita viime kuukausina.

Putin kyseenalaisti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vierailun Kupjanskissa viime viikolla. Putinin uumoili, että Zelenskyin Kupjanskista julkaisema video saattoi olla tekaistu.

- Hän on taiteilija, lahjakas sellainen, Putin kuvaili Zelenskyiä.

PUTIN varoitti, että EU:lle olisi aiheutunut vakavia seurauksia, jos jäädytettyjä venäläisvaroja olisi päätetty käyttää Ukrainan rahoittamiseksi.

EU-maat eivät saaneet perjantain vastaiselle yölle venyneessä kokouksessaan sopua jäädytettyjen venäläisvarojen käteistuottojen käytöstä Ukrainan tueksi. Sen sijaan EU-maat päättivät ottaa 90 miljardin euron yhteisen lainan Ukrainan tukemiseksi.

- Miksi he eivät voineet toteuttaa tätä ryöstöä? Koska seuraukset ryöstäjille voivat olla vakavia, Putin sanaili.

TELEVISIOITU maratontapahtuma venyi tuttuun tapaan neljän ja puolen tunnin mittaiseksi.

Neljän tunnin kohdalla tilaisuutta oltiin jo lopettelemassa, kun Putin alkoi itse jakaa lisää puheenvuoroja. Himasen mukaan Putin halusi tapahtuman pitkällä kestolla ennen kaikkea osoittaa olevansa hyvässä iskussa.

Kansalaisten kysymyksiä kerrottiin ohjelman loppuun mennessä tulleen yli kolme miljoonaa. Kaikkiin ei toki ehditty neljässä ja puolessa tunnissakaan vastaamaan.

- Kaikki oli sillä lailla orkestroitu, että Putin kuunteli ja otti osaa kansalaisten huoliin ja sanoi, että tämä tarkastetaan, tämä hoidetaan ja niin edespäin. Tämä on keskeinen osa maratonohjelman konseptia.

Neljännesvuosisadan Venäjää johtanut Putin on pitänyt tilaisuuden joka vuosi paitsi vuonna 2022, jolloin Venäjä kärsi tappioita Ukrainassa.

Viime vuosina perinteinen loppuvuoden kansalaisten kyselytunti on yhdistetty aiemmin kesäisin pidettyyn lehdistötilaisuuteen.

ANNIINA KORPELA/STT