Pysyvän oleskeluluvan edellytysten kiristykset astuivat voimaan

Pysyvän oleskeluluvan edellytykset tiukentuvat, kun lakiin lisätyt uudet kotoutumisedellytykset pysyvän oleskeluluvan hakijoille tulevat voimaan tänään. Demokraatti Demokraatti

Lakimuutos koskee kaikkia tänään ja sen jälkeen jätettyjä hakemuksia. Uudistuksessa on muutettu myös pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan edellytyksiä.

– Lakimuutoksessa tulee uusia edellytyksiä pysyvälle oleskeluluvalle, jotka pitää täyttää nykyisten edellytysten lisäksi. Pysyvän luvan saaminen edellyttää yhä, että hakija täyttää myös hänelle aiemmin myönnetyn jatkuvan oleskeluluvan edellytykset, pysyvien oleskelulupien prosessinomistaja Anna-Lena Lindberg kertoo tiedotteessa.

Jatkuvalla oleskeluluvalla tarkoitetaan lupaa, joka myönnetään pidempiaikaista Suomeen muuttamista varten.

ASUMISAIKAA koskeva edellytys pitenee aiemmasta neljästä vuodesta kuuteen vuoteen. Asumisaika lasketaan siitä päivästä, kun hakija on saapunut maahan jatkuvalla oleskeluluvalla.

Pysyvän oleskeluluvan saaminen on mahdollista lyhyemmällä asumisajalla tietyissä tapauksissa, kuten jos hakijalla on esimerkiksi 40 000 euron vuositulot.

– Asumisaikaedellytystä ei ole jatkossa ollenkaan, jos asiakas hakee pysyvää oleskelulupaa sillä perusteella, että hän on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulu-, jatko- tai alemman yliopistotutkinnon, Lindberg kertoo tiedotteessa.

KIELITAITO ei ole aiemmin ollut pysyvän oleskeluluvan edellytys, mutta jatkossa hakijan pitää osoittaa, että hänellä on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito.

Aiemmin hakijoilta ei ole edellytetty työhistoriaa, mutta jatkossa henkilön on pääsääntöisesti täytynyt työskennellä tai harjoittaa elinkeinoa kahden vuoden ajan ennen hakemuksen jättämistä. Työhistoriaedellytyksen pituus riippuu siitä, millä perusteella pysyvää lupaa aikoo hakea.

– Tänä aikana asiakas saa turvautua korkeintaan kolmen kuukauden ajan työttömyysetuuteen tai toimeentulotulotukeen. Asiakas ei myöskään voi olla kuin korkeintaan kolme kuukautta poissa töistä tuona aikana, Lindberg kertoo.

Työhistoriaedellytyksen voi tiedotteen mukaan täyttää esimerkiksi ansiotyöllä ja yritystoiminnalla. Työnteon on pitänyt olla päätoimista ja jatkuvaa.