Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

27.11.2025 12:45 ・ Päivitetty: 27.11.2025 12:45

Ranska kokeilee vapaaehtoista asepalvelusta: ketään ei vielä pakoteta

Armèe de Terre / handout
Ranskassa asevoimilla on omia sotilaskouluja ja nuorisokursseja, muttei pakollista asevelvollisuutta.

Ranska aikoo luoda nuorille kansalaisilleen kymmenen kuukauden vapaaehtoisen asepalveluksen ensi kesästä alkaen, sanoo maan presidentti Emmanuel Macron.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Macronin mukaan asepalvelus tulee koskemaan valtaosin 18-19-vuotiaita. Inttiin voi mennä ainoastaan Ranskan kansallisella alueella, ei esimerkiksi Karibianmeren hallintoalueilla.

Ranska lakkautti maassa hyvin epäsuositun yleisen asevelvollisuuden 1990-luvun lopulla.

Macronin mukaan kriisiaikoina Ranskan parlamentti saattaisi halutessaan säätää asepalveluksen pakolliseksi, vaikka muuten toiminta tulee perustumaan täysin vapaaehtoisuuteen.

Ensi kesänä tavoitteena on värvätä 3  000 ja vuoteen 2035 mennessä 50  000 vapaaehtoista sotilasta.

RANSKALLA on paineita kasvattaa asevoimiaan erityisesti Venäjän uhan takia.

Macronin mukaan aikana, jolloin Ranskan eurooppalaiset liittolaiset parantavat ja kehittävät sotilasmahtejaan, Ranskakaan ei voi olla toimimatta.

Viime viikolla Macron sanoi myös, että Ranska ei saa olla heikko Venäjän edessä. Hän puhui Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition kokouksessa.

-  Jos me ranskalaiset haluamme suojella itseämme, mikä on minun ainoa huoleni, meidän täytyy näyttää, että emme ole heikkoja sen mahdin edessä, joka uhkaa meitä eniten, Macron sanoi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Esa Suominen

Kolumnit
27.11.2025
Englanti jyrää suomen – Suomi tarvitsee kielilain
Lue lisää

Sami Kuusela

Kolumnit
26.11.2025
Sami Kuusela: Kuka kertoisi kirjailijoille koko totuuden Spotify-diilistä?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
26.11.2025
Arvio: Vuoden suuri natsielokuva vie syylliset tuomiolle, mutta puiseva luento on tehty historiaa lukemattomille amerikkalaisille
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
27.11.2025
Arvio: Poikkeuksellinen esitys tuo yhteen matkustajat, jotka valtava viima heittää sisään
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU