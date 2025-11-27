Ranska kokeilee vapaaehtoista asepalvelusta: ketään ei vielä pakoteta

Ranska aikoo luoda nuorille kansalaisilleen kymmenen kuukauden vapaaehtoisen asepalveluksen ensi kesästä alkaen, sanoo maan presidentti Emmanuel Macron. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Macronin mukaan asepalvelus tulee koskemaan valtaosin 18-19-vuotiaita. Inttiin voi mennä ainoastaan Ranskan kansallisella alueella, ei esimerkiksi Karibianmeren hallintoalueilla.

Ranska lakkautti maassa hyvin epäsuositun yleisen asevelvollisuuden 1990-luvun lopulla.

Macronin mukaan kriisiaikoina Ranskan parlamentti saattaisi halutessaan säätää asepalveluksen pakolliseksi, vaikka muuten toiminta tulee perustumaan täysin vapaaehtoisuuteen.

Ensi kesänä tavoitteena on värvätä 3 000 ja vuoteen 2035 mennessä 50 000 vapaaehtoista sotilasta.

RANSKALLA on paineita kasvattaa asevoimiaan erityisesti Venäjän uhan takia.

Macronin mukaan aikana, jolloin Ranskan eurooppalaiset liittolaiset parantavat ja kehittävät sotilasmahtejaan, Ranskakaan ei voi olla toimimatta.

Viime viikolla Macron sanoi myös, että Ranska ei saa olla heikko Venäjän edessä. Hän puhui Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition kokouksessa.

- Jos me ranskalaiset haluamme suojella itseämme, mikä on minun ainoa huoleni, meidän täytyy näyttää, että emme ole heikkoja sen mahdin edessä, joka uhkaa meitä eniten, Macron sanoi.