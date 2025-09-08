Ulkomaat
8.9.2025 05:05 ・ Päivitetty: 8.9.2025 05:05
Ranskan parlamentti äänestää tänään pääministerin luottamuksesta – hallituksen odotetaan kaatuvan
Ranskan parlamentin alahuone, kansalliskokous, äänestää maanantaina pääministeri Francois Bayroun luottamuksesta. Oppositiopuolueet vasemmalla ja oikealla aikovat äänestää pääministeriä vastaan, mikä johtanee hänen vähemmistöhallituksensa kaatumiseen.
Presidentti Emmanuel Macronin pitää tämän jälkeen nimittää Bayrou uudelleen pääministeriksi tai etsiä viralle toinen haltija. Kolmas mahdollisuus on hajottaa parlamentti ja määrätä maahan ennenaikaiset vaalit, kuten muun muassa laitaoikeiston Kansallinen liittouma on vaatinut.
Ranskan politiikan sekaannuksesta kertoo se, että uusi pääministeri olisi järjestyksessä jo seitsemäs Macronin presidenttiyden aikana.
UUDET vaalit eivät todennäköisesti ratkaisisi perusongelmaa, sillä mielipidekyselyiden perusteella ne eivät edelleenkään tuottaisi kansalliskokoukseen enemmistöpohjaa uudelle hallitukselle. Kansallinen liittouma kylläkin vahvistaisi asemiaan suurimpana puolueena.
Äärivasemmiston vaatimukset presidentin eroamisesta Macron on torjunut jyrkästi.
Bayroun aiemmin esittelemä säästöohjelma Ranskan budjettivajeen supistamiseksi on saanut takajaloilleen opposition lisäksi myös kansalaiset. Luottamusäänestyksen jälkeen keskiviikkona Ranskassa on määrä järjestää maanlaajuinen Bloquons tout (Pysäytetään kaikki) -protestitapahtuma.
Bayroun säästöehdotuksessa muun muassa jäädytettäisiin eläkkeitä ja sosiaalietuuksia sekä korotettaisiin hiukan kaikkein eniten ansaitsevien veroja. Myös kaksi kansallista vapaapäivää, kuten toinen pääsiäispäivä, muutettaisiin työpäiviksi.
Kommentit
