Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

16.10.2025 10:36 ・ Päivitetty: 16.10.2025 10:57

Ranskan parlamentti antoi luottamuksen pääministeri Lecornulle

LEHTIKUVA / AFP / STEPHANE DE SAKUTIN
Ranskan pääministeri Sebastien Lecornu puhui parlamentille torstaina.

Ranskan pääministerin Sebastien Lecornun hallitusta vastaan esitetyt epäluottamuslauseet ovat kaatuneet parlamentin äänestyksissä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Laitavasemmiston esittämä epäluottamus kaatui melko niukasti, laitaoikeiston esitys sen sijaan selvemmin numeroin.

Lecornun ennakoitiin jo etukäteen selviävän kansalliskokouksen äänestyksistä, koska sosialistit olivat ilmoittaneet, etteivät aio äänestää epäluottamusta hallitukselle. Puolueen kanta muuttui sen jälkeen, kun Lecornu ilmoitti kiistellyn eläkeuudistuksen panemisesta jäihin vuoteen 2027 saakka.

Presidentti Emmanuel Macronille tärkeällä eläkeuudistuksella oli tarkoitus nostaa eläköitymisikää parilla vuodella. Lecornu sanoi aiemmin tällä viikolla, ettei uudistuksen jäädyttäminen merkitse eläkejärjestelmän uudistamistavoitteesta luopumista kokonaan. Hänen mukaansa eläkeuudistuksen myötä tulossa olleet säästöt pitää nyt löytää muualta.

Ranska on ollut jo pitkään poliittisessa kriisissä, ja maahan on ollut vaikea löytää pysyvää pääministeriä. Oppositiosta on vaadittu parlamentin hajottamista ja uusien vaalien järjestämistä. Macron on näistä toistaiseksi kieltäytynyt, ja joidenkin mielestä presidentin olisikin syytä erota itse.

Poliittinen pattitilanne syntyi kesällä 2024 pidetyissä ennenaikaisissa vaaleissa, joissa yksikään kolmesta poliittisesta blokista ei saanut enemmistöä kansalliskokouksen paikoista. Mielipidekyselyiden perusteella uudet vaalit eivät välttämättä korjaisi tätä tilannetta.

Ranskan edelliset hallitukset ovat kaatuneet, kun ne ovat yrittäneet viedä budjettiehdotuksissaan läpi säästöjä Ranskan julkisen velan supistamiseksi. Ranska on euroalueen toiseksi suurin talous, ja sen julkisen velan määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen on EU:n korkein Kreikan ja Italian jälkeen.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 13.57.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
15.10.2025
Vasemmiston vaikea valinta: luottaako velkajarruun vai talouden taikavoimiin?
Lue lisää

Ville Skinnari

Kolumnit
15.10.2025
Ville Skinnari: EU:n velkajarru tarvitsee tuekseen myös kaasukahvan
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
16.10.2025
Teatteriarvio: Kasvu-urassa vai kusessa – Kom-teatterin talousfoorumi on hilpeästi kaoottinen
Lue lisää

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
16.10.2025
Työelämän hyväksikäyttö on kansallinen häpeä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU