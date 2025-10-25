Ratkaisu Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä on lähellä, Orpo sanoo – kommentoi myös datakeskusasiaa: ”Tyylipisteistä viis”

EU:n perjantaisessa huippukokouksessa ei päästy ratkaisuun Venäjän jäädytettyjen varojen käyttämisestä Ukrainan tukemiseen Belgian vastustuksen vuoksi. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on luottavainen, että ratkaisu asiaan löytyy pian. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina. Valtuustolle pitämässään puheessa Orpo totesi, ettei kyse ole Belgian vastahakoisuudesta, vaan siitä, että maa haluaa varmistaa, että ratkaisu on laillisesti ja taloudellisesti kestävä.

– Luotan sen perusteella, mitä olen keskustellut suoraan Belgian pääministerin ja komission puheenjohtajan kanssa, että ratkaisu on löydettävissä, se on lähellä, hän sanoi puheessaan.

Tiedotustilaisuudessa puheensa jälkeen Orpo arvioi, että jäädytettyjen varojen käytön suhteen ei ole poliittista ongelmaa halukkaiden koalition sisällä. Hän uskoo, että kunhan Belgian ehdot juridisesti ja taloudellisesti kestävästä ratkaisusta löytyvät, on Belgiakin mukana. Orpo kertoi medialle keskustelustaan EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa.

– Hänen mielestään ratkaisu on lähellä ja hän pyrkii jo lähiviikkoina esittelemään ratkaisun.

Orpo muistutti puheessaan, että Suomi on vaatinut järjestelmällisesti, että Venäjän jäädytetyt varat pitää ottaa käyttöön.

Puheessaan Orpo nosti esiin myös Suomen päätöksen osallistua puolustusaloitteeseen, jossa eurooppalaiset maat ostavat Ukrainalle aseita Yhdysvalloilta. Suomen osuus on 100 miljoonaa euroa.

– Totta kai se on paljon rahaa, mutta mielestäni tässä ei voi rahaa laskea, kun kyse on Ukrainasta. Ukraina taistelee meidän arvojemme puolesta, me olemme mukana.

Medialle Orpo sanoi pitävänsä selvänä, että rahoitus on hoidettava velkarahalla, koska omasta puolustuksesta summaa ei voi ottaa pois.

Tyylipisteitä ei välttämättä tässä ole tullut.

PUHEESSAAN Orpo nosti tapetille myös viime päivinä keskustelua herättäneen datakeskusten sähköveron huojennusten poiston ja sen tilalle räätälöitävän uuden tuen.

– Haemme ratkaisun, jolla me varmistamme sen, että Suomi on kilpailukykyinen maa datakeskusinvestoinneille ja että ne toteutuvat. Tyylipisteitä ei välttämättä tässä ole tullut, mutta sille ei ole väliä, kunhan me saadaan nämä datakeskukset Suomeen ja työpaikkoja suomalaisille.

Medialle Orpo painotti, että asiaan haetaan kokonaisvaltaista ratkaisua, jotta datakeskusinvestorit voivat luottaa siihen, että ”Suomi on ennustettava ja paras madollinen toimintaympäristö”. Hallitusta on oppositiosta kritisoitu yritysjättien uhkailuun taipumisesta.

– Minulle nämä investoinnit Suomeen on niin isoja asioita, että tyyli pisteistä viis. Haluan löytää ratkaisun, jolla nämä investoinnit Suomeen toteutuu. Ei meitä kukaan tässä kiristä eikä pakota.

Orpolta kysyttiin, miten hallitus voi taata, että sähkön hinnat pysyvät kurissa, kun datakeskusinvestoinnit myös Ruotsissa syövät sähkökapasiteettia, eikä halpaa vesivoimaa välttämättä riitä sieltä meille samaan tapaan kuin ennen.

Orpon mukaan tähän vastataan jo hallitusohjelmassa, jossa asetettiin tavoitteeksi, että Suomesta tulee puhtaan energian suurvalta.

– Me edistetään kaikin keinoin puhtaan energiantuotannon investointeja Suomeen, niin tuulivoimaan, aurinkovoimaan kuin myöskin ydinvoimaan. Me edistetään vetytaloutta ja uusien teknologioiden kehittymistä. Samaan aikaan me investoidaan Fingridin kautta miljardeja meidän sähköverkon kantokykyyn, Orpo sanoi.

– Uskon siihen, että kun näitä datakeskusinvestointipäätöksiä tulee, niin samaan aikaan lähtee liikkeelle nämä isot tuulivoimahankkeet.

Orpo sanoi myös haluavansa, että Suomeen saadaan mahdollisimman nopeasti päätös yhden uuden ydinvoimalan investoinnista Suomeen.

– Samaan aikaan me uudistamme meidän ydienergialakia niin, että pienten ydinvoimalainen rakentaminen Suomeen tulisi mahdolliseksi. Tämä on ihan keskeisesti meidän pöydällä. Me emme saa päästä missään tapauksessa syntymään tilannetta, jossa suomalainen kotitalous tai suomalainen yritys joutuisi maksamaan tähtitieteellisiä summia.