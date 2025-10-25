Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.10.2025 08:33 ・ Päivitetty: 25.10.2025 08:33

SDP:n Malm päivittelee ”erikoista sähläysoperaatiota” datakeskusten ympärillä – ”Jälleen kerran riitti, että suuryritys vähän hiosti”

Jukka-Pekka Flander / SDP

Kansanedustaja Niina Malm (sd.) pitää kuluneen viikon uutisointia datakeskusten verotuksen ympärillä huolestuttavana. Malmin mielestä hallituksen toimintakyky ”heikkenee silmissä”.

Demokraatti

Demokraatti

Hallitus on kiistellyt kuluneella viikolla datakeskusten sähköveron kiristämisestä. Hakukonejätti Google uhkasi jättää miljardi-investoinnit tekemättä Kajaaniin ja Muhokselle. Malm moittii hallitusta siitä, että se taipui paineen alla päättämään avokätisestä tuesta poistuvan sähköverotuen tilalle.

– Sen sijaan, että hallitus olisi odottanut itse nimittämänsä selvitysmiehen selvitystä, se käynnisti erikoisen sähläysoperaation ja veti johtopäätökset ennen kuin kaikki tieto oli saatavilla. Jälleen kerran riitti, että suuryritys vähän hiosti, niin johan hallitus pakitti omista suunnitelmastaan, Malm päivittelee tiedotteessa.

Malmin mukaan lopputulos oli kansantalouden kannalta huonoin mahdollinen: yrityksille luotiin epävarma toimintaympäristö ja verotulot jäivät saamatta.

– Päätökset, joita tehdään epävarmoin perustein ja sitten yllättäen perutaan, saavat jälleen epäilemään, että Orpon hallituksen toimintakyky on heikentynyt huomattavasti. Hallituksessa poukkoillaan kuin pingispallot ja päätöksistä kärsivät talous ja kansalaiset, Malm sanoo.

Malmin mielestä hallituksen poukkoileva päätöksenteko ja heikentynyt toimintakyky yhdistettynä ”ennätyksiä hipoviin työttömyyslukuihin ja talouden alakuloon” on suomalaisten kannalta erityisen huono uutinen.

– Suomalaisten luottamus on rapautunut, vaikka juuri nyt sitä tarvittaisiin eniten. Suomen talous ei kasva, jos emme saa palautettua suomalaisten luottamusta. Tällaisella poukkoilulla sitä ei voida palauttaa.

